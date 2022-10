EEUU ha optado por diálogo pragmático con Maduro

Este domingo 16 de octubre se cumple un año desde que Nicolás Maduro suspendió el diálogo que se había instalado en México con la oposición, pero en los últimos siete meses su gobierno ha negociado directamente con EEUU. Miguel Ángel Martínez Meucci, especialista en conflicto político, señala que hay cambios por parte del gobierno de Joe Biden en la manera de entender y abordar el problema venezolano. El abogado Juan Raffalli, que ha participado como asesor técnico en varios procesos de diálogo, no descarta que en cualquier momento se restablezca la Mesa de Negociación, «una instancia que está latente y tiene organicidad». Por su parte, Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas, señala que la negociación es un proceso abierto

El 16 de octubre de 2021 el gobierno de Nicolás Maduro puso una pausa unilateral al diálogo con la Plataforma Unitaria que se desarrollaba desde el mes de agosto de ese mismo año en México. El argumento fue la extradición del empresario colombiano Alex Saab, a quien el Ejecutivo le adjudicó un sobrevenido rol diplomático.

«Los derechos humanos de Alex Saab han sido violados por el Gobierno de Cabo Verde y el sistema jurídico de ese país», argumentó, entonces, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) oficialista y jefe de la delegación gubernamental,

El proceso que ha tenido como escenario a México, bajo el nombre de Mesa de Negociación y Diálogo, cuenta con la facilitación del Reino de Noruega.

Aunque desde finales del año pasado la oposición, diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional han llamado a retomar el curso de la mesa, un año después, al menos formalmente, la administración de Maduro no ha concretado una nueva vuelta al diálogo con sus adversarios, pero sí ha logrado acuerdos de Estado a Estado con el Gobierno del demócrata Joe Biden.

El más reciente de estos acuerdos se produjo el 1 de octubre, con el canje de Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama Cilia Flores y condenados por narcotráfico a 18 años de prisión en una cárcel federal de Estados Unidos. El intercambio se dio por seis ciudadanos estadounidenses de la empresa Citgo, filial de Pdvsa.

El gobierno de Maduro dijo que «saluda el resultado de estas conversaciones y hace votos por la preservación de la paz y la concordia con todas las naciones de nuestra región y el mundo».

Antes de eso, el pasado 17 de junio, Carlos Erik Malpica Flores, extesorero de la nación, fue excluido de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Malpica Flores también fue vicepresidente de Finanzas de Pdvsa. También sobrino de Cilia Flores, Malpica fue señalado de presunta vinculación con operaciones de lavado de dinero y sancionado por EEUU en 2017.

Las primeras señales de diálogo del madurismo con Estados Unidos comenzaron a ser visibles en marzo de este año, tras la visita de una delegación norteamericana a Miraflores, poco días después de la invasión de Rusia a Ucrania. El segundo encuentro fue informado, el 28 de junio, por el mismo Maduro.

El gobernante refirió que la delegación fue recibida por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez (PSUV) «para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y a la agenda bilateral entre el Gobierno de EEUU y el Gobierno de Venezuela».

Pese a los acuerdos bilaterales, EEUU mantiene sus llamados al retorno a la Mesa de Negociación y Diálogo. El 6 de octubre, Biden enfatizó que Maduro tiene que hacer «mucho» antes de que se alivien las sanciones. La afirmación del mandatario se produjo luego de que un texto de The Wall Street Journal señaló que hay un supuesta intención de EEUU de relajar las sanciones para que Chevron produzca crudo.

A finales de septiembre, el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos (EEUU) está enfocado en lograr que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición regresen a las mesas de diálogo en México.

Uno de los delegados opositores en la mesa de diálogo, consultado por TalCual para este texto, aseguró que se mantienen los esfuerzos por regresar a México. «Aunque estamos más cerca, desde mi punto de vista, hay unos nudos importantes. Mi opinión es que hoy a México le faltan cosas», dijo el dirigente que hizo el comentario con la condición de anonimato y no precisó más detalles.

En mayo, Jorge Rodríguez y el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, anunciaron la realización de reuniones preparatorias para retornar al diálogo en México, pero hasta la fecha no hay anuncio formal.

«En reunión de trabajo para planes a futuro, en el rescate del espíritu de México», escribieron los representantes del oficialismo y la oposición, en un post que fue acompañado de una imagen de la reunión del 17 de mayo.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien ha participado en la parte técnica de varios de los procesos de diálogo en el país, sostiene que se abrió una negociación directa entre los gobiernos de EEUU y Venezuela que se han desarrollado en los temas de liberaciones recíproca de presos y algunos acuerdos energéticos que todavía no han llegado a una flexibilización mayor de las sanciones.

«Estamos ahora en un proceso de diálogo a dos niveles. Yo creo que, además, el hecho de que la oposición no se siente en México, no quiere decir que algunos de sus representantes no continúen en conversaciones puntuales y sobre la base de acuerdos específicos con el gobierno aunque no esté formalmente instalada la Mesa de Negociación», asevera Raffalli.