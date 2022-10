Amaia Montero alarmó a sus fanáticos tras publicación

La exvocalista de la agrupación española «La Oreja de Van Gogh», Amaia Montero, llamó la atención de todos sus fanáticos tras realizar una publicación en la que se deja ver al natural en blanco y negro y con un mensaje reflexivo.

La publicación no tardó en viralizarse su fotos en las redes sociales junto al pie de foto que acompaña la publicación. «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida», escribió la artista.

En tan solo media hora, la publicación alcanzó los 700 me gusta, pero lo llamativo fueron los comentarios. «Si no te encuentras bien busca ayuda», otra cuenta expuso que la letra «es una canción del grupo Camila». «No sé qué te pasa, pero debes seguir adelante», le escribió otro usuario de Instagram.