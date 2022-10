España | Zubizarreta reconoce que el fichaje de Neymar fue «más largo de lo normal»

Andoni Zubizarreta compareció como testigo en el juicio en el que se juzga el caso Neymar, en el que el delantero brasileño se enfrenta a hasta cinco años de cárcel por estafa y corrupción por su fichaje por el Barcelona. El que fuese director deportivo del club azulgrana entre los años 2010 y 2015 declaró que Neymar le aseguró después del Mundial de Clubes que «quería jugar en el Barcelona siempre».

Las preguntas insistieron a Zubizarreta por el acuerdo preferencial que se firmó por tres jugadores del Santos que nunca llegaron a jugar en el Barcelona y se le preguntó por la decisión de adelantar un año su llegada respecto a lo previsto. El director deportivo reconoció que el fichaje fue «más largo de lo normal».

Sus competencias

«Yo trabajaba en la parte deportiva, en la parte económica yo no decidía al 100%. Se elaboraba una propuesta y la compartíamos en el club».

Contactos con Neymar

«En el año 2011 buscábamos un jugador con determinadas características y el que mejor las cumplía era Neymar. Fijamos por tanto ese objetivo prioritario para poderlo incorporarlo y cuando pudimos negociar con su padre, que era el que gestionaba, empezamos a trabajar con él para que fichase por el Barcelona».

Participación de Rosell y Bartomeu

«El señor Bartomeu tuvo muy poca participación porque, como yo, llevaba la parte deportiva. Participó como vicepresidente y como miembro de la Junta. Con el presidente la relación fue más intensa por los elementos jerárquicos y porque tenía mucho conocimiento del mercado brasileño porque había trabajado allí y también con la casa Nike para llegar al jugador».

Tiempos del fichaje

«En 2014 finalizaba su contrato y quizá podía haber llegado en unas mejores condiciones. Pero la opción principal era la fichar a Neymar, era lo que queríamos. Había que encajar los tiempos con los contratos de otros jugadores».

Un año antes

«David Villa, que jugaba en su posición, sufrió una grave lesión en el Mundialito de Clubes y él manifestó su deseo de salir. Dentro del proceso tuvimos una reunión con Tito (Vilanova) en Nueva York en 2013 y pensamos que podía ser un a buena opción para por los problemas que que teníamos en nuestro juego».

Protocolo para fichar

«En el proceso de jugadores menos conocidos sí teníamos un proceso muy estricto para saber quién lo proponía, quién lo negociaba…Pero hay otros en el que todas las partes están al tanto. Nosotros hacíamos muy pocos fichajes en el primer equipo. Este fue un fichaje más largo de lo normal».

Más ofertas

«No me consta. Nunca he visto una oferta escrita de otro club por Neymar».

Contrato por tres jugadores del Santos

«El Barça compró la posibilidad de que si esos jugadores el Santos los vendía tener una opción prioritaria siempre y cuando encajasen y tuviesen sitio en la plantilla. Los jugadores eran determinados por André Cury, nuestro responsable en Brasil. A esas edades es muy difícil seguir el fútbol en Sudamérica. Nunca encajó que pudiesen llegar al Barça».

¿Era normal?

«Es frecuente el seguimiento a jugadores de otros continentes y poder tener un anticipo por futbolistas jóvenes. Cuando llegan a jugar en Primera División o en su selección su precio se dispara. Con la tradición que tiene el Santos y el tipo de juego que hacía el Barça podía ser una opción interesante».

Relación contratos Neymar

«Eran elementos diferenciados. A veces en las conversaciones con clubes salen cosas que pueden interesar. Son cuestiones que surgen en torno a la negociación principal en la propia conversación. Brasil era un objetivo futbolístico».

Protocolo de firmas de Neymar

«Yo no llegué a firmarlo. Como habían participado todas las partes no tengo el recuerdo de haberlo firmado. No era obligatorio desde el punto de vista de que era un fichaje conocido por toda la estructura, el presidente, el área jurídica, el área económica…»

¿Puede un ‘scout’ firmar?

«No podía firmar sin que yo lo supiera. No es lo que pasó aquí. Si quien está allí considera que hay un jugador que es interesante lo propone y a partir de ahí se elabora la propuesta».

Sabe que se van a firmar

«Me entero en el momento en el que se va a realizar la opción preferencial por los tres jugadores. Me dicen que se van a firmar y los nombres los chequeo más tarde porque no los tenía controlados».

Contradicciones

«Puedo responder por la práctica habitual. En el momento en el que firmó mi única intención era llevarle a la Ciudad Deportiva para poder entrenar».

Viaje a Nueva York

«Mi responsabilidad era estar en contacto y sintonía con lo que el entrenador quería. Villa iba a dejar de ser jugador nuestro y teníamos que fichar a alguien, si lo podíamos adelantar, mejor. Lo que hacíamos cuando empezaba la temporada era una evaluación con el entrenador de la plantilla. Hacíamos un primer marco del equipo que teníamos y lo que venía debajo en la cantera para saber lo que podíamos necesitar para el verano siguiente. En enero fijábamos mucho más los objetivos y decíamos los que más nos gustaban y hacíamos una lista de prioridades. En abril generalmente es cuando se iba a buscar el objetivo».

Movimientos de otros clubes

«Dentro del proceso de negociación, en un determinado momento despertó mucho interés. Era un jugador con mas visibilidad desde el Mundial de clubes y sabíamos por elementos que otros clubes que se dirigían al entorno de Neymar para saber si se lo podían llevar a su club».

Riesgo de no ficharle

«Era el mayor talento futbolístico que había en el mundo».

¿Se pagó más?

«No sabría decir exactamente. El valor del jugador creció».

Colaboración con Santos

«Como el juego del Santos coincidía con el del Barça se planteó mantener una relación y contacto entre los entrenadores de fútbol base».

Relación con Neymar en 2011

«Nos vimos en la ceremonia del Balón de Oro. Después de la final del Mundial de Clubes, antes de recoger la medalla, fue uno de los jugadores a los que saludé».

Seguridad de su fichaje

«Sí, porque el día que le vi, Ganso (compañero de Neymar en el Santos) me dijo que le encantaría jugar en el Barça aunque fuese media hora. Neymar me dijo: ‘Yo quiero jugar siempre’».

Decisiva la voluntad del jugador

«Es decisiva siempre y cuando el club le quisiera fichar. Yo quiero que me fiche el Chelsea y estoy aquí en el juicio».