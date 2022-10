Mariam Habach confesó el porqué abandonó los certámenes

La exreina de belleza, Mariam Habach, reveló cuales fueron las razones que la impulsaron a no continuar en las pasarelas de los concursos de belleza durante una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta.

Durante la entrevista, Habach se mostró muy afectada luego de recordar todas las experiencias y lo que tuvo que afrontar durante su paso por el certamen del Miss Venezuela y posterior Miss Universo.

«Por el temo de no clasificar en el Miss Universo, yo no me atrevo a participar en otro concurso de belleza», manifestó Habach entre lágrimas.

Cabe destacar que, cuando Mariam fue al concurso internacional en 2016 dio que hablar no solo por ser excluida de las 13 mejores, pese a ser una de las favoritas, sino también por tener una actitud supuestamente pedante y odiosa tanto como con sus compañeras con los trabajadores de la organización.