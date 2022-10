España | Messi quiere volver al Barça, pero no con Laporta

Eduardo Inda acudió al plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas. El director de OKDIARIO dio una última información en primicia acerca de Leo Messi y su hipotético regreso al Barcelona ante la atenta mirada de todos los tertulianos que participaron en el programa que presenta Josep Pedrerol.

«Ya dije aquí que Messi podría volver al Barça. Me dice su entorno más cercano que ahora estaría más alejado de volver porque no perdona a Laporta. Se fue de vacaciones en 2021 y cuando volvió no era jugador del Barça», dijo Eduardo Inda. «Leo quiere volver, pero no lo hará mientras esté Laporta. La realidad es que hizo un esfuerzo y lo dejaron tirado», añadió el director de OKDIARIO para continuar con su exclusiva.

Desde hace tiempo se está especulando con el regreso de Leo Messi al Barcelona cuando acabe su contrato con el PSG el próximo 30 de junio de 2023. A partir de enero el delantero argentino puede negociar con el club que él quiera y uno de los que llamarán a su puerta serán los culés, además de algún equipo americano de la MLS como puede ser el Inter de Miami.

El deseo de Leo Messi sería el de volver al Barcelona, pero tiene condiciones. El atacante rosarino, todavía futbolista del PSG, no se ha encontrado a gusto en París y querría volver a la Ciudad Condal, donde él y su familia tenían una vida cómoda y feliz. Eso sí, como explicó Eduardo Inda, habría ciertos deseos del argentino si decidiese retornar al club de su vida.

Una de esas condiciones sería que no estuviera Joan Laporta. La relación de Leo Messi con el actual presidente del Barcelona no es la mejor y es por ello que el delantero del PSG le ha comentado a su círculo más cercano que mientras esté el directo presidiendo la entidad culé preferiría no regresar al conjunto azulgrana.