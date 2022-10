La insólita y delirante propuesta de matrimonio

El fin de semana se hizo viral en Twitter una insólita propuesta de matrimonio de un novio a una novia en Fortuna, Murcia. El hombre salió de un ataúd vestido de Darth Vader y, acompañado de una orquesta, se arrodilló y le preguntó a ella si se quería casar con él.

La respuesta fue sí. La ceremonia española se puede apreciar en el delirante vídeo viral, que tiene de todo.

Primero se ve cómo un grupo de muchachos carga un ataúd, luego cómo un falso Darth Vader sale de él y se acerca hasta una mujer mientras sostiene una pizarra que dice “Espero que me diga que no”, en consiguiente cómo le pide matrimonio, acto seguido cómo ella le dice que sí y, por último, un pequeño baile sobre un vehículo.

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

De fondo, varios temas interpretados en vivo por los músicos: una marcha de Semana Santa, la “Marcha Imperial” de Star Wars, “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley y “Dancing Queen”. No faltó nada.

El novio pasó de muerto a villano y, en el clímax de la fiesta, a romántico apasionado.

Las reacciones

El clip fue replicado varias veces en Twitter. Uno de ellos, el subido por @ceciarmy, está por alcanzar los 2 millones de reproducciones.

Las reacciones, varias.

“Qué manera de llamar la atención y querer ser protagonista de algo tan íntimo que sólo tiene que darse entre 2 personas. ¡Ridículo todo!”, escribió uno de los que no bancó la idea.

Otro aseguró que Fortuna es “posiblemente el pueblo en el que más locos por metros cuadrados hay” en Murcia.

“Es decir, ¿el hombre es un freak de Star Wars, un romántico empedernido y un fan de los vampiros? Joder, lo ha sabido mezclar todo bien, no hay por dónde cogerlo (fan del baile de los vampiros que se marca dos veces en el vídeo)”, opinó una persona que sí apoyó la forma de hacer la propuesta.

El video de @ceciarmy tiene, además, más de 2300 citados y 38 mil “me gusta” en Twitter.

