México | Ley de Ingresos 2023, lista para el jueves

En la Cámara de Diputados entró en la recta final sobre el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y los Criterios Económicos para 2023. Se prevé que sea aprobada por el pleno a más tardar en la sesión del jueves próximo.

Para este martes, los integrantes de la Comisión de Hacienda tienen previsto reunirse con funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ellos el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio y el Procurador Fiscal, Arturo Medina y por la tarde debatirá y aprobará el dictamen.

Para 2023 se estiman ingresos por 8.2 billones de pesos, de los cuales 7.1 billones son ingresos presupuestales y un billón 176 mil 173.8 millones de pesos por financiamiento interno…No se propone recurrir a endeudamiento externo, ni aumento de impuestos.

Se estima un crecimiento económico del 3 por ciento, inflación del 3.2 por ciento, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, precio del barril de petróleo de 68.7 dólares y una plataforma de producción de un millón 872 mil barriles diarios.

Luis Armando Melgar

El presidente de la Comisión, el pevemista, Luis Armando Melgar destacó que, se perfila, que el dictamen sea llevado al pleno de San Lázaro este miércoles o a más tardar el jueves.

Recordó que se tiene como plazo fatal el jueves 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, por lo que se espera que el dictamen pase al pleno el miércoles 19 y prolongue su discusión incluso hasta el siguiente día.

“Vamos a tener una discusión seria y responsable para ver qué cosas si se pueden modificar y qué cosas no, de acuerdo con los consensos a los que den lugar”.

Adelantó que las reservas que se presenten en la Comisión serán remitidas para su desahogo en el Pleno cameral, por lo que los dictámenes sólo serían aprobados en lo general.

Comisión de Hacienda

Durante la reunión de este lunes de la Comisión de Hacienda, la oposición propuso que también asistiera a están reunión el nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez, sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados lo rechazaron al argumentar que no ha sido ratificado en el cargo, ni se analizará una Miscelánea Fiscal.

La panista Patricia Terrazas criticó la inactividad de la Comisión de Hacienda cuando hay 300 iniciativas pendientes de dictaminar y que un tema relevante como la Ley de Ingresos se trabaje contra reloj y se manifestó a favor de la comparecencia del nuevo titular del SAT.

Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano, pidió a sus compañeros opositores no hacer corajes, ni desesperarse porque ha quedado demostrado que no los dejan ayudar.

“Me preocupa que desde la presidencia no dejan ayudar al país y de representar a la gente. El grupo mayoritario hacen lo que les dicen, viene y se vanaglorian de que se va a aprobar (la Ley de Ingresos) sin moverle nada, pero finalmente ellos son los responsables de la política fiscal y que van a dejar quebrado al país cuando termine este gobierno”.

“Creo fundamental que se cree un espacio para tener una reunión de trabajo con el nuevo titular del SAT.

Irán Hernández, del PRI, dijo que “está circulando información que hay intenciones no se e quien, si de aquí, de Palacio o de Hacienda, de cuidar al nuevo jefe del SAT para que no vega a compareceré porque dicen que está muy verde, que lo están cuidando para que no venga”.

Antonio Martínez

Considero importante que Antonio Martínez asista este martes a la Comisión de Hacienda para demostrar que es un servidor público experimentado pues ha ocupado otros puestos, como el de los grandes contribuyentes dentro del propio SAT.

El morenista Melgar Bravo aclaró que no se convocó al titular del SAT porque no está ratificado en el cargo.

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, también de Morena, aseguró que se respeta la opinión de cada uno de los diputados, pero se deben obedecer los lineamientos y el nombramiento debe ser ratificado para que el futuro jefe del SAT tenga la calidad de funcionario y no sea solo propuesta, como está actualmente.