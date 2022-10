México | Se mantiene controversia energética del T-MEC, pero relación con EU es buena, dice AMLO

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que se mantiene la controversia energética del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) de libre comercio. Si bien recalcó que son buenas las relaciones con el Gobierno de Joe Biden, con quien sostendrá una llamada telefónica el día de hoy.

“Son buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito, tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy el presidente Biden. Si fuesen malas las relaciones, no se procurarían estos encuentros”, dijo en su conferencia matutina.

Esto luego de que, el viernes pasado, el primer mandatario aseguró que el Gobierno estadounidense había decidido no llevar las consultas en materia energética del T-MEC a un panel. Versión que el embajador Ken Salazar desmintió al declarar que el proceso seguiría en marcha y apegado al marco jurídico establecido en el tratado.

Sobre si sigue la controversia iniciada por Estados Unidos y Canadá, respondió que “pues sí, pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado”.

López Obrador explicó que recibirá la llamada de Biden a las 5:30 de la tarde, estando ya en Tamaulipas, y considera que será para discutir la Cumbre de Líderes de Norteamérica de diciembre. Siendo que, en últimos días, adelantó que John Kerry, enviado especial para el cambio climático, visitará Sonora a fin de mes para discutir su plan de energías renovables.