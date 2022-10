¡Se pasó! Cristóbal Lander publicó imágenes de Paula Bevilacqua haciendo necesidades fisiológicas

El actor venezolano Cristóbal Lander nuevamente le gastó una broma a su esposa la actriz Paula Bevilacqua, publicando fotos personales de ella.

Como no es de extrañar, la pareja de actores venezolanos frecuentemente se juegan bromas pesadas para salir de la monotonia del matrimonio, y esta vez no fue la excepción cuando recientemente Cristóbal publicó a través de sus redes sociales una imagen de su pareja Paula en un monte agachada con el pantalón abajo haciendo sus necesidades, publicando este íntimo momento en su cuenta de Instagram.

En este caso, aunque Paula también ha mostrado a Cris en el baño haciendo sus necesidades e incluso fotografías de él duchandose, usuarios han expresado su molestia por esta clase de bromas que aunque algunos les parece divertidas a otros les parece que son momentos que no deberían compartirse con todo público.

Por último, internautas no tardaron en criticar «Ya ni cagaar en santa paz dejan a uno», «Aaaaay Noooo hay bromas de bromas,pero si es de muy mal gusto verlo nosotros imagínate lo que sentirá ella por Dios», «Estos actores ya no tienen vergüenza», «Ya no pueden llamar la atención estos y que actores quemaoo, y hacen estas estupideces», «Se perdieron los valores, qué falta de respeto», «De muy mal gustos sus publicaciones».

