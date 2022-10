Venezolana Alejandra Erasso brillará en nueva producción de Hollywood dirigida por Doug Liman

La criolla, que se hizo conocida luego de ganar el título de reina de la Cultura del Carnaval 2020 y que actualmente es modelo profesional, logró captar a la producción en un casting virtual. Confesó que una vez la llamaron estaba emocionada pero no sabía la magnitud de la película.

“El casting fue virtual, envié mi video, mis datos y luego de dos semanas me llamaron. Fui el primer día a ciegas, cuando llegué me enteré de dónde estaba metida. No podía creerlo. Inicialmente me llamaron para trabajar 4 días y ya tengo 4 semanas”, contó la venezolana en una entrevista.

Asimismo, aseguró que el mundo del cine la atrapó porque “es algo mágico y espero que este sea el inicio de mi carrera en el cine”.

Con información de Gossipvzla