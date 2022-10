Vídeos + Fotos: Desde Chile, Margarita y la Guaira familiares de desaparecidos urgen a Colombia colaborar en búsqueda.

A 6 días de la salida de 13 venezolanos, entre ellos tres residentes del estado Nueva Esparta, que partieron de la isla San Andrés, Colombia, con rumbo a Corn Island en Nicaragua, sus familiares urgen a las autoridades colombianas alguna información, pues hasta ahora se desconoce su paradero.

En conversación directa con Reporte Confidencial, Kelly Luna, familiar de Jairangel Rosario, Melody Rosario (hermanas) y William Mayora (pareja de Jairangel), quienes vivieron en el Valle del Espíritu Santo, municipio García, del estado Nueva Esparta, aunque son oriundos del estado Vargas, aseguró que han hecho todas las gestiones posibles para lograr información pero hasta el momento no consiguen nada, pues las solicitudes hechas a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, les dirigen nuevamente a Colombia porque fue el país en donde se perdió el rastro.

Los esposos Jairangel y William estaban radicados en Chile y viajaron a Colombia para buscar a Melody que fue llevada a la frontera. Desde el 5 de octubre estuvieron en San Andrés. El 12 de octubre entre 2 y 3 de la madrugada tomaron la lancha «Eyshel 1674» con destino a Corn Island en Nicaragua, pero de inmediato se les perdió el rastro.

“No llegaron, no hemos tenido comunicación con ellos. Hicimos contacto con el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gonzalo Jara Oviedo, con Guarda Costa, con el Centro de Misión y Búsqueda de Centro América, y aunque Panamá emitió un alerta todos nos dicen que no pueden intervenir porque el caso ocurrió en Colombia. Pero en San Andrés no dicen nada, el Centro de Atención de Navío dice que no les ha llegado alguna denuncia, Hemos enviado miles de correo a todas partes, los medios nos han entrevistado”.

El temor de los familiares es que no hayan podido llegar al destino final por situaciones de trata de personas, secuestro o robo en altamar como recién ocurrió a otros migrantes que partieron de San Andrés, los robaron, los lanzaron al agua con salvavidas y fueron rescatados en Costa Rica”.

La lancha estaba conducida por Cristian Olivo y Wayner Justo McLaughlin De Real, patrón y ayudante, y fue con uno de esos con quien hubo una última llamada asegurando que se encontraban en una isla, pero no hay certeza de donde ni cómo llegaron a otro lugar, dijo Luna, pues la persona que coordinó el viaje ha cambiado varias veces la versión.

Jairangel y William estaban viviendo en Chile, pero fueron a Colombia en búsqueda de la hermana menor. De allí partieron a Nicaragua.

La ruta de San Andrés es una alternativa que están utilizando los migrantes para evitar la selva del Darién, sin embargo pareciera estar siendo tan riesgosa como cualquier otra.