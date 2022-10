Estados Unidos abre proceso de solicitud de permisos migratorios para venezolanos

El departamento de seguridad nacional de estados unidos abrió el proceso de solicitud de permisos migratorios para venezolanos.

Las autoridades estadounidenses detallaron cuales son los pasos para acceder a este beneficio.

En primer lugar se debe tener un patrocinador en Estados Unidos que acepte brindar apoyo financiero al beneficiario durante su estadía en territorio norteamericano, para ello, el patrocinante debe llenar el formulario denominado i-134 teniendo en cuenta que debe ser un formulario por cada migrante que apoyará.

En segundo lugar los que deseen fungir como patrocinantes deben cumplir los siguientes parámetros: principalmente tener solvencia económica, ser ciudadanos y nacionales estadounidenses, entre ellos, residentes permanentes y no inmigrantes ya sean temporales o condicionales en estatus legal así como también beneficiarios del estatus de protección legal.

En tercer lugar: entre las exigencias que evaluarán para poder ser patrocinador de un migrante venezolano están: el recibir a su beneficiario y procurarle un alojamiento, ayudarle a completar toda la documentación necesaria, asegurarle un empleo, acceder a la educación, aprender inglés y satisfacer necesidades médicas.

En cuarto lugar: los venezolanos que quieran acceder a este beneficio deben ser ciudadanos de Venezuela o familiar inmediato ya sea conyugue, pareja o hijo, tener pasaporte vigente para viajes internacionales, no tener doble nacionalidad ni ser residente permanente de otro país, no tener la condición de refugiado en ninguna otra nación, no haber sido expulsado de Estados Unidos en los últimos cinco años, no entrar ilegalmente a territorio norteamericano después del 19 de octubre y cumplir con las pautas de vacunación y otros requisitos referentes a la salud pública.