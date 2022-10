Perú | José Luna Morales a prisión por 34 meses

Juez dictó 34 meses de detención contra el electo regidor por lima, José Luna Morales, por pagar coimas. Excongresista fue detenido por la Policía luego de brindar una entrevista a una emisora radial.

El juez Jorge Chávez Tamariz acogió el requerimiento de la Fiscalía y ordenó 34 meses de prisión preventiva contra el excongresista José Luna Morales, a quien se le imputa haber pagado coimas para lograr la inscripción de su partido Podemos Perú en 2018.

En la audiencia

El fiscal Roger Saldaña expuso que la medida cautelar de sentenciarlo a 34 meses de prisión preventiva era necesaria a fin de evitar la probable fuga y posibles actos de obstaculización por parte del investigado.

El juez consideró que existen “graves y fundados elementos de convicción” sobre la participación de Luna Morales en la presunta inscripción fraudulenta de su partido ante la ONPE.

Asimismo, señaló que “nada garantiza” que el empresario recurra a los integrantes de la organización criminal o “terceros del Poder judicial” para evadir las investigaciones, teniendo en cuenta su cargo de electo regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y como ex parlamentario de la República.

Y es que el dirigente de Podemos, según la Fiscalía, ya demostró que puede corromper a funcionarios, como los integrantes del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para conseguir sus cometidos.

José Luna hijo no acudió a la audiencia, pero horas después fue detenido luego de brindar una entrevista a RPP. “Rechazo todas las imputaciones que se me han hecho. Espero que la justicia haga su trabajo.

Su abogado

Mateo Castañeda apuntó que el exlegislador no presenta peligro de fuga porque demostró tener arraigo familiar y domiciliario. “La resolución dice que, porque ha viajado 31 veces al extranjero, eso le da al juzgado una idea de su capacidad económica, pero no ha tomado en cuenta que él no viaja desde 2018″, dijo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a José Luna Morales, tras la decisión del Poder Judicial de dictarle prisión preventiva por 34 meses, ya que es investigado por el presunto delito de organización criminal y cohecho activo específico.

El excongresista se encontraba dando una entrevista a un medio local y al término de esta se puso a disposición de los policías de requisitorias que fueron hasta el local de RPP.

Tras su detención

Fue llevado al local de requisitorias, donde se realizaron los trámites respectivos, en presencia de su abogado defensor.

Minutos antes de su detención, Luna Morales, recalcó que él como hombre responde y afronta a la justicia y recalcó que demostrará su inocencia de todas las acusaciones en su contra y manifestó que siempre hay que ponerse a derecho.

“Esto buscar perjudicar a mi partido, pero una vez más no nos sometemos a presiones políticas y vamos a afrontar a la justicia como venga”, indicó Luna Morales.

“Voy a afrontar a la justicia, no me voy a correr. Los políticos debemos afrontar nuestras investigaciones y voy a defenderme de manera legal y creo en la justicia”, agregó durante la entrevista.

Asimismo, su defensa legal anunció que mañana estará interponiendo el recurso de apelación correspondiente.

Precisamente, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de prisión preventiva por 34 meses contra el excongresista José Luna Morales, investigado por el presunto delito de organización criminal y cohecho activo específico.

Como se recuerda, el pasado miércoles 05 de octubre, la Fiscalía incluyó al excongresista José Luis Luna Morales en una investigación preparatoria por crimen organizado y otros delitos de corrupción en el Callao al supuestamente haber participado en pagos ilícitos a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Para el Ministerio Público, José Luna Morales conforma una red criminal que estaría encabezada por su padre, el hoy congresista José Luna Gálvez, dueño de la universidad no licenciada Telesup.

Esta organización ilícita habría simulado pagos a miembros del desactivado CNM para que estos elijan como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo Meza, quien se habría encargado –ya como autoridad– de asegurar la inscripción de Podemos.

En 2017, Luna Morales, siendo gerente general de la Telesup, pagó por sesiones de derecho y financiamiento de obras jurídicas a los consejeros. Esos desembolsos por supuestos trabajos académicos eran en realidad, según la tesis fiscal, las coimas.

“Estas acciones se habrían efectuado en coordinación con los demás miembros de la organización criminal, con la finalidad de obtener beneficios políticos para la posterior creación e inscripción del partido (Podemos) y otros intereses de la universidad”, indicó la Fiscalía.

Jurado Electoral Especial Lima Centro deberá ser notificado con el fallo judicial que impediría a José Luna Morales ejercer el cargo de regidor, aunque el caso será visto por una sala superior luego de que la defensa de Luna apelara la decisión.

Fuentes electorales explicaron a este diario que, de mantenerse la medida sobre el excongresista, el candidato siguiente a Luna en la lista asumiría el puesto.

