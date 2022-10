Anna Sorokin, estafadora de ricos en New York: esto dijo sobre la serie de Netflix

Anna Sorokin, más conocida como ‘Anna Delvey’, era la estafadora de ricos y personas de alta sociedad en Nueva York, que finalmente fue atrapada por las autoridades y desde 2019 está pagando casa por cárcel tras ser condenada a entre cuatro y 12 años de prisión por delitos financieros.

La mujer, quien causó una millonaria perdida a la alta sociedad de Nueva York, habló en exclusiva con La W Radio con Julio Sánchez Cristo. Sorokin dejó algunas críticas sobre la serie de Netflix que esta compañía lanzó sobre su historia y también comentó cómo empezó este proceso.

Recordemos que Netflix lanzó la serie “Inventando a Anna” y retrata la vida de Anna Delvey, apodo que tuvo Anna Sorokin para sus estafas en esta ciudad de Estados Unidos. La serie tiene 9 episodios y está causando una tendencia en redes sociales sobre esta historia.

Sorokin confirmó que Netflix se contactó con ella para conocer los detalles de su vida y que, además, asegura no haber tenido alguna potestad sobre el contenido que podría aparecer en la serie.

La historia sobre la serie de Netflix:

A pesar de que en la serie de Netflix muestran que, en varias ocasiones, Sorokin estaba inmersa en su creación, aseguró en La W que mucho de lo que aparece en la serie fue “ficción”.

“Lo que uno ve en la serie no está ajustada completamente a la realidad, Netflix quiso hacer una historia más atractiva. No creo que tenga problemas en la distorsión de mi personalidad, yo solo quería financiar mi proyecto”, manifestó.

La directora, además, le enviaba algunas preguntas para que ella las respondiera. Julia Garner, actriz de la serie, sí se reunió con la verdadera estafadora Anna Sorokin, según confirmó en la entrevista.

Anna Delvey, nombre con el que Sorokin engañaba las personas

Sorokin menciona que, con relación a la serie de Netflix, lo que uno ve no está tan ligado a la realidad y lo que ella buscaba era financiar su proyecto. Además, explicó que habría sido algo de ‘Hollywood’ lo que salió como tal en la historia de Netflix.

Adicional, esta mujer explica que no era un trastorno de personalidad y no era por eso que usaba este otro nombre para ejercer las estafas.

Perspectiva de la serie “Inventando a Anna”

Sorokin menciona que no puede culpar a las personas por pensar lo que piensan de ella, debido a que hay una perspectiva de hoteles de lujo y obsesión con ropa cara que salió en la serie, pero que, según ella, es una perspectiva sexista ya que una mujer puede hacer ambas cosas, por lo que una no excluye la otra. Ahora, su tarea es demostrar que no es solo una persona superficial de lujos.

¿Cuánto dinero estafó?

En cuanto al dinero que hurtó, manifestó que inicialmente fue declarada culpable por robo mayor de 22 millones de dólares y posteriormente otros dos cargos que sumaron 200.000 dólares en total.

Su vida en la cárcel

“Los medios amplificaron mi vida de lo que fue en Nueva York, pero no mostraron lo que viví en la cárcel”, señaló.

Por último, aseguró que no puede culpar a las personas por la percepción que tienen de ella. Sin embargo, quiere cambiar y trabajar para demostrar que no es “una persona superficial, interesada en los lujos”.

“Espero que mi historia no motive a otras personas a cometer los delitos que yo hice”, puntualizó.

Mas sobre la entrevista aquí.