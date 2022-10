Jacqueline Faría: A Manuel Rosales se le entregaron 300.000 dólares para el Sur del Lago de Maracaibo

El pasado lunes, 10 de octubre, Manuel Rosales ofreció una rueda de prensa donde aseguró que ni las gobernaciones ni las alcaldías tenemos recursos para atender la emergencia por las lluvias

Jacqueline Faría, vicepresidenta territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Zulia, reveló este lunes 17 de octubre que el Gobierno Nacional destinó 300 mil dólares a Manuel Rosales destinados a la atención inmediata a la emergencia por lluvias en Sur del Lago.

La información fue ofrecida luego que el mandatario regional manifestara sentirse incompetente para atender la contingencia en los municipios Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar, donde se registraron inundaciones productos de las fuertes lluvias.

Se entregaron 300 mil dólares al gobierno de Manuel Rosales en el estado Zulia, y eran destinados para el Sur del Lago. Cuando el gobernador hace una declaración de él no puede, ‘yo me siento incapaz’, ‘yo no tengo recursos’, yo diría que debería poner la renuncia porque cómo un gobernante sale a decir ‘no puedo’, cuestionó la dirigente del oficialismo.

Ante la poca eficiencia en la solución del tema, Faría instó al Gobernador a hacer de tripas corazón a pesar de haber tildado de grave sus recientes declaraciones.