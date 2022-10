Jesús Armas alertó sobre situación del agua en Caracas

Jesús Armas, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Monitor Ciudad, alertó la mañana de este martes que en las últimas horas la institución que encabeza ha reportado graves denuncias sobre la calidad del agua que ingresa por tuberías a los hogares de la ciudad de Caracas.

Según destacó el portavoz, este fenómeno estaría asociado a los efectos de las lluvias sobre los embalses y a los graves problemas con las plantas de tratamiento de las principales fuentes del líquido que ingresa al Área Metropolitana. «Hay problemas con las propiedades organolépticas del agua, es decir, color, olor y sabor. Esto claramente la hace no apta para el consumo humano», aseveró.

Armas detalló que esta grave situación obedece a que a raíz de la lluvia, las cuencas de los embalses que suministran a Caracas y los mismos embalses presentan movimiento de partículas. Esto hace que el agua se ponga turbia.

«Las plantas de tratamiento es quizás el punto más neurálgico de todo este sistema. En el caso del sistema Tuy, la planta más importante es la de Caujarito, y todo indica que no está funcionando de manera óptima. No hay mantenimiento y probablemente tampoco acceso a los productos de purificación correspondiente como el gas cloro. Esto pone en riesgo la salud de los ciudadanos”, apuntó.

Promesa incumplida de Maduro, según Jesús Armas

El vocero cuestionó además que estos hechos irregulares coinciden con que hace dos meses Nicolás Maduro prometió -en un lapso de cuatro meses- recuperar 100% de los sistemas de distribución de agua. Hasta la fecha -subrayó- no existe un plan técnico, ni financiero para atender la contingencia. «Maduro le mintió al país, no hay ni el dinero ni un plan claro para poder rehabilitar esos acueductos (…) Estos equipos requieren ser diseñados con meses de antelación y esto claramente no se podrá lograr en el tiempo prometido», suscribió.

Tras recordar que una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo es el agua contaminada, el también dirigente político cuestionó que, al igual que la tragedia de Las Tejerías, la situación del agua no apta para el consumo humano puede haberse evitado con mantenimiento oportuno a las plantas de tratamiento. «Al igual que las fallas en el suministro, esto es responsabilidad de Maduro, sus ministros y sus directores», sumó.