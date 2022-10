La Familia Real británica, de nuevo salpicada por un escándalo sexual

Un nuevo escándalo sexual ha salpicado el honor de la Familia Real británica. En este caso el acusado ha sido Louis Francis Albert Víctor Nicholas George Mountbatten (más conocido como Lord Mountbatten), primo de Isabel II y mentor del actual monarca.

La víctima, Arthur Smyth, ha renunciado al anonimato para denunciar que el militar abusó de él en dos ocasiones en 1977. «Vas a conocer a un amigo especial. Y dije, ‘¿Oh, en serio?’ Fue entonces cuando me llevó a esa habitación. Había una oficina grande, con un escritorio y una ducha. El nombre del extraño nunca se mencionó en la habitación.

Me hizo darme una ducha y luego McGrath bajó a buscarme», ha revelado al diario británico ‘Sunday Life’. «No olvidas quién abusó de ti. Confía en mí. Lo bloqueas, pero no lo olvidas. Lo cerré durante años. Me sentí avergonzado por lo que había sucedido, pero ahora quiero la paz», ha añadido.

Fallecido en un atentado organizado por el IRA el 27 de agosto de 1979, esta no es la primera vez que el nombre de Lord Mountbatten está salpicado por un escándalo sexual. En 2019 el FBI publicó varios informes en los que se confirma que este héroe de guerra era un «homosexual» con «una perversa atracción por los chicos jóvenes».

En este sentido, el FBI afirmó que Lord Mountbatten era una persona de «conducta errática», basándose en las declaraciones de Anthony Daly, un famoso chapero de los años setenta, quien afirma haber mantenido varias relaciones sexuales con el militar y aristócrata «sentía verdadera atracción por los chicos jóvenes con uniforme militar y botas altas» y los «niños con uniforme escolar».

Al parecer, el primo de Isabel II era conocido como «Mountbottom», un juego de palabras que mezcla su apellido con el término que se utiliza para denominar al amante que, en una relación homosexual, ocupa la posición pasiva.

Por ABC.es