Liz Truss dimite como primera ministra de Reino Unido tras su polémico plan económico

Tras poco más de un mes en el cargo, este jueves 20 de octubre la primera ministra de Reino Unido Liz Truss, anunció su renuncia, en medio de la crisis política y económica que afecta al país.

“Dada la situación no puedo cumplir el mandato. Fui elegida por el Partido Conservador. Por lo tanto, hablé con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador”, anunció en una conferencia de prensa desde Downing Street 10, en Londres.

Truss indicó que espera que la próxima semana se produzcan elecciones para elegir al nuevo líder del Partido Conservador que formará gobierno como nuevo primer ministro.

«I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party»

UK Prime Minister Liz Truss resignshttps://t.co/O5kO1WJ4tY pic.twitter.com/Gq6FtOGNIP

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 20, 2022