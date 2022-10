México | México no se militariza, asegura titular de la SSC; oposición y Morena se insultan

Mientras la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez demostraba con cifras la baja en los delitos del fuero federal en el país a partir de esta administración y explicar que el México no se militariza, las senadoras Lilly Téllez y Lucía Trasviña se llevaron la tarde al enfrascarse en un pelito lleno de insultos y descalificaciones.

En el marco de la comparecencia en el Senado de la República con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria respondió a los cuestionamientos de la oposición sobre la filtraciones por parte del grupo “Guacamaya” a la Defensa Nacional que, a juicio del senador independiente Germán Martínez, “los guacamayos son militares descontentos”.

La secretaria refirió que, “como dijo el Presidente López Obrador, en este gobierno no se esconde nada y no se espía a nadie”. Las labores de inteligencia se enfocan, como debe ser, en perseguir a la delincuencia organizada. “Ya no hay persecución política, hay transparencia porque todos los días se informa al pueblo de México”.

Mientras el PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural denunciaron que la delincuencia lleva la delantera sobre una fallida estrategia de seguridad del actual gobierno, Rosa Icela argumentó que, en un esfuerzo sin precedentes, en esta administración se logró la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios.

Morena

Morena y aliados coincidieron en señalar que “hemos sido testigos de la respuesta del gobierno de México a la demanda más sentida de la población: vivir en paz y tranquilidad y, en este sentido, el Gabinete de Seguridad ha cumplido una labor enorme para subsanar y proteger la seguridad pública de las y los mexicanos”.

Sin embargo, la molestia de la oposición inició porque Morena y sus aliados evitaron que los titulares de la Defensa y Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, presentes en el Pleno, no participaron y solo acompañaron a la secretaria de Seguridad.

Lilly Téllez

Como se esperaba, la panista Lilly Téllez saludó “a esta nueva élite militar que es ahora un Ejército más bien político-empresarial” y que llegan a “escondidos bajo la manga de la secretaria de Seguridad Pública”.

Recordó que hace un año estuvieron aquí callados sin decir una sola palabra, porque estaban impedidos para hablar por las reglas del Senado y, ahora, están obligados a hablar y callan en “forma tramposa”, calificativos que provocarán la ira de Morena y aliados, pero la senadora continuó así hasta el final de su intervención.

En lo referente al hackeo a la Sedena, Lilly Téllez dijo que “han salido a la luz sus secretos general: Usted es el verdadero autor intelectual y material de las reformas que violentan flagrantemente a la Constitución”.

En respuesta a los ataques de Lilly Téllez, de Morena subió a la tribuna Lucía Trasviña, quien refirió que partido y aliados representan a la mayoría de los millones de mexicanos con dignidad, a “diferencia de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia, cabrones. Mienten y mentir es no tener ética y no tener moral cabrones”.

López Obrador

Rosa Icela Rodríguez destacó que es un honor y orgullo trabajar con López Obrador. Un hombre íntegro, trabajador, valiente, congruente y preocupado por el bienestar de la población y quien está transformando al país en el camino a la paz.

Lo mismo dijo de los secretarios de la Marina y la Defensa con quienes “vamos a seguir trabajando, porque los mexicanos piden paz, quieren tranquilidad y lo vamos a lograr, porque el camino está dado y así se alcanza la paz”.

Reveló que una senadora (no dijo nombre, pero se supone que es Lilly Téllez) por un lado le pide seguridad hasta para su familia y, por otro denosta el trabajo de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Ricardo Monrea

Ricardo Monreal se vio obligado a responder a los ataques y cuestionamientos de la oposición, a quienes los calificó de “cínicos” por insultar e intentar degradar a los secretarios de Marina y la Defensa.

“Tienen inteligencia y memoria corta, cuando la inseguridad ha sido una herencia maldita que el Presidente López Obrador recibió. Es una herencia de los gobiernos pasados que descompusieron y que provocaron la descomposición del tejido social”.