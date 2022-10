Razones por las que un hombre no se quiere comprometer

¿Por qué un hombre no se compromete?: Puede que andes en una relación con un hombre, pero sus palabras y acciones dicen mucho de lo comprometido que está o no contigo y si las señales que te está dando dicen que no quiere matrimonio, entonces toma en cuenta las razones que ellos tienen para no tener compromisos serios con una mujer.

Los hombres que le huyen a un compromiso, tienen razones poderosas, algunos solo quieren seguir con su vida de solteros, otros no creen en el matrimonio y así un sin fin de pretextos, que ponen para no tener algo serio con alguna mujer.

La inmadurez sexual: Es decir, son los hombres que solo andan con una mujer para saciar su necesidad de la intimidad, pero no tienen madurez para ver otras cosas en la relación como para comprometerse con más. Generalmente, son hombres despreocupados de la vida, no llaman, no buscan y no muestran interés. Esto solo lo hacen cuando necesitan algo de una mujer.

Son hombres inseguros: Los hombres son muy asustadizos, cuando ven a una mujer que les corrige algo o les habla muy directo, ellos encienden las alarmas y es como que no aceptan que una mujer les guíe, por ejemplo. Si ves mucho el celular, creen que estás hablando o coqueteando con otros hombres y se hacen ideas que no eres la mujer con la que él quiere estar. Son tan inseguros cuando se enteran de que esa mujer los supera en muchas cosas como el sueldo, por ejemplo.

No quieren dejar de ser hijos de familia: Un hombre que está acostumbrado a que su mamá le haga todo, difícilmente buscan en otra mujer lo que ya tienen en casa con su mamá, no quieren salir de sus casas por cómodos y convenencieros, Y cuando encuentran a una mujer quieren que se comporte como si fuera su sirvienta y es aquí cuando la que huye es la mujer.