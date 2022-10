Shakira lanzó «Monotonía» con Ozuna

Shakira ha tenido uno de los años más desafiantes de su vida, según dijo ella misma. A la separación de su pareja de 12 años y padre de sus hijos, Gerard Piqué, se suma el mediático caso de presunta evasión fiscal que enfrenta en España y que le podría representar una sanción severa. Por eso, el lanzamiento de su nuevo sencillo, «Monotonía», ha sido uno de los más esperados de la artista colombiana en años.

La anticipación de los fans era que la canción, que Shakira grabó en conjunto con el artista urbano puertorriqueño Ozuna, se refiera o al menos pueda relacionarse con la ruptura con Piqué. Los avances lanzados en redes sociales —un corazón atravesado por una espada y una letra de despecho, de desamor— permitían pensarlo así.

«No fue culpa tuya / Ni tampoco mía / Yo sabía que esto pasaría”, dice el tema.

Shakira había anunciado que el álbum que completó la emociona mucho. «Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida», le dijo a ELLE España.

El álbum en el que está «Monotonía», según adelantó, cuenta con canciones en inglés y en español y pasa por distintos géneros.

«Probablemente la etapa más oscura de mi vida»

En septiembre, en una entrevista de ELLE España, Shakira dijo que el proceso de la separación ha sido «increíblemente difícil», en especial por la atención de la prensa y el impacto de ello en sus hijos.

«A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real», aseguró, explicando que la decepciona ver cómo se ha «vulgarizado» el caso en los medios.

Shakira señaló que este año ha sido quizá el más difícil debido a que enfrenta un caso por presunto fraude fiscal en la Justicia española, que pide más de 8 años de prisión. Shakira no logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía española por los cargos de evasión fiscal e irá a juicio insistiendo en su inocencia.

Desde su primer álbum, «Pies descalzos», Shakira ha lanzando varios temas que se convirtieron en himnos de los amores pasados, el desamor y la «tusa». En esta categoría está la imprescindible «Antología», que compuso cuando tenía apenas 17 años tras enamorarse a los 15, según el relato de la propia artista. También hay hits del disco «Dónde están los ladrones», como «Moscas en la casa» y «Si te vas».

En el listado también se destaca «No», su colaboración con el fallecido Gustavo Cerati, y la reciente «Te felicito», que muchos también han interpretado como una alusión a su relación con el futbolista español, a quien conoció en 2010 antes del Mundial de Sudáfrica, en el que ella interpretó la canción oficial «Waka Waka».

«Por completarte me rompí en pedazos/ Me lo advirtieron pero no hice caso/ Me di cuenta que lo tuyo es falso/ Fue la gota que rebasó el vaso», dice el tema que hizo en conjunto con Rauw Alejandro, que fue nominado a los Grammy de este año.