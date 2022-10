Carolina Sandoval es nominada a un premio Emmy

La presentadora venezolana, Carolina Sandoval, causó revuelo en las redes sociales tras compartir con su fanaticada que fue nominada a unos premios. Asimismo, la criolla aseguró que a pesar de estar pasando por un mal momento luego de tener a su hija, pues sufrió de ansiedad.

Dicho documental titulado Ansiedad que trata del inconveniente que atravesó tras convertirse en madre de su hija, Bárbara Camila.

«Yo me quiero curar de la ansiedad. Estoy haciendo terapia y estoy haciendo esto que va a ayudar a muchas personas a salvarse», aseguró Carolina.

Por su parte, la venezolana en una entrevista para el portal Peopel en Español, Sandoval comentó que se siente extremadamente feliz por su nominación a un premio Emmy.

«Estar nominada en este maravilloso trabajo que Dios me ha permitido realizar de la mano de la gente correcta me deja claro que todos tenemos un propósito y que no es lo que pensamos, sino es lo que nos va sucediendo en nuestro caminar», expresó la criolla.

No obstante, Carolina afirmó que aún sigue con su problema de ansiedad aunque día a día trabaja para poder calmarla.

Con información de Revista Ronda