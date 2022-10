Familia de Amaia Montero habla sobre su presunta desaparición

Amaia Montero compartió el pasado viernes una imagen de ella en blanco y negro que generó preocupación y angustia entre sus admiradores y seguidores.

En la impactante fotografía, Amaia lucía visiblemente desmejorada, despeinada y sin una gota de maquillaje, pero casi como poniendo énfasis en un mal momento debido a su rostro triste y apático.

Los comentarios de ánimo hacia ella no se hicieron esperar, aunque las alarmas sonaron cuando la misma Amaia contestó a la publicación diciendo: “La esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Sin duda, una frase que ha generado muchísima confusión, tanto que comenzó a circular el rumor de que Amaia estaría desaparecida. Se dijo que ni las personas cercanas a la cantante sabían cuál es su paradero, pero han sido sus propios familiares quienes salieron a aclarar la situación.

Su hermana, Idoia Montero, manifestó en el programa de Antena 3 ‘Espejo Público’, que Amaia “no está pasando por su mejor momento”, a la vez que pidió a muchos internautas detener el hostigamiento hacia su familia en su intento de obtener más información.

Acerca de qué es específicamente lo que le pasa a la exvocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh, de 46 años, dijo que prefería que fuera ella quien lo explicara públicamente.

Desde diciembre de 1996, y durante once años, Amaia Montero se hizo mundialmente famosa como la vocalista de La Oreja de Van Gogh, la banda española que marcó un hito en el género del pop en español. El 19 de noviembre de 2007, la cantante nacida en Irún, Guipúzcoa, anunció su retiro de la agrupación para iniciar su carrera como solista.

Con información de EDNY