Horóscopo del 21 de octubre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 21 de octubre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Estar en paz con los seres queridos es una buena forma de evitar las peleas y malentendidos, recuerda que un hogar cálido es un espacio en el que puede haber confianza y seguridad. Es importante que cuides de los que comes, pues algo podria influir en tu salud estomacal y dañarte, una dieta ligera y libre de picante es una excelente opción para cuidar de tu flora intestinal.

TAURO

Las parejas necesitan de amigos, pues al igual que tú él o ella debe tener una red de apoyo sólida para salir adelante; recuerda que no eres la única persona con la que puede contar. Hay personas a tu alrededor que lo único que quieren hacer es dañarte con sus palabras, lo ideal que pongas a raya a todos esos que hablan por hablar sin conocerte a fondo.

GÉMINIS

Para alcanzar el triunfo es muy importante salir de la zona de confort esto te ayudará a deja atrás ese sentimiento de insatisfacción que te ha surgido en días pasados. No hay momento correcto para empezar con un estilo de vida saludable, lo que hagas es por tu bien y tu salud, deja de lado los pretextos que de nada te sirven, lo ideal es comiences de poco en poco.

CÁNCER

Los sueños en pareja son algo maravilloso por lo que siempre se debes compartir, quizá ambos tiene un sueño similiar y pueden realizarlo juntos; este día ocúpalo para sentarse y tener una charla en la que revelen sus más grandes sueños. Los astros se alinean a tu favor para que veas la vida de otra forma, pues andarás con un nivel de optimismo que contagiarás a todos a tu alrededor.

LEO

En una relación esta bien pedir ayuda, recuerda que tu pareja esta ahí para apoyarte no para resolverte la duda, en caso de que te sientas mal siempre hablálo para llegar a una solución de tus problemas. Un viaje que habías tenido en mente desde hace unos días finalmente lo podrás ver materializado, es momento de que te des un break.

VIRGO

Una reunión con tus viejos amigos te vendría muy bien, es momento de que lo pasen bien y tengan una charla amena después de todo el tiempo que se habían dejado de ver y frecuentar. La clave para vencer la fática crónica está en llevar una alimentación más balanceada en la que te preocupes por comer más verduras y frutas, obvio sin dejar de lado esos pequeños antojos.

LIBRA

El bienestar de pareja es algo que desde hace un tiempo tienes rondando por tu cabeza, y es que él o ella siempre ha estado ahí para ti; recuerda que esto puede significar mucho para tu otra mitad y además te sentirás mejor contigo mismo. Los flujos energéticos son algo que debes poner en marcha, esto más que nada para que la energía fluya a tu alrededor.

ESCORPIO

Los errores pueden ser grandes aprendizajes que se pueden tener una relación amorosa, de esta forma tanto tú como tu pareja pueden salir adelante; aquí entran en juego muchas cuestiones que les pueden ayudar a fortalecer su amor. El estrés te está ocasionando muchos problemas a tu salud, lo ideal es que busques actividades que te ayuden a lidiar con este malestar que acumulas en todo el día.

SAGITARIO

Tener un sueño en mente es lo que te va a ayudar a que la monotonía que estás cargando se haga cada vez más ligera, últimamente estás haciendo las cosas de forma automática. En casa parece que hay una racha de mala energía, por lo que Mhoni Vidente te recomienda hacer un ritual para purificar y limpiar todo lo mal

CAPRICORNIO

Este viernes pinta muy bien para ser más arriesgado y salir de la rutina, estas a casi nada del fin de semana por lo que darte un break este día no te vendría nada mal. La espontaneidad es algo que se te da muy bien, de ahora en adelante procura que las cosas se den al momento pues de nada sirve pensarlo tanto.

ACUARIO

Desde hace días te diste cuenta de que tu dinero no te esta rindiendo para nada, y es que has estado gastando en cosas que no necesitas ni te hacen falta, es momento de ponerle freno a eso gastos hormiga. A pesar de que trabajas para darte ciertos gustos de ahora en adelante procura ahorrar un poco más para llevar un mejor control de tus gastos.

PISCIS

Hay ciertas situaciones que están poniendo en jaque su relación y lo único que hacen es que se formen ciertas turbulencias a su alrededor. Para evitar estos conflictos es importante que los dos pongan de su parte y de esta forma harán que el agua fluya cuál río a su alrededor; recuerda que el amor es algo que se va construyendo día a día.