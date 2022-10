“Le exijo respeto”: La enfática respuesta de Boric a asistente del encuentro “Pequeña Empresa” que lo increpó por nueva Constitución

Un tenso momento se vivió en el encuentro nacional de la Pequeña Empresa, convocado para este jueves por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), al que asistió el Presidente Gabriel Boric.

El hecho ocurrió en el marco de la intervención del Mandatario, quien comenzó su discurso apuntando a la necesidad de escuchar a quienes tengan posiciones distintas, para enriquecer los diferentes puntos de vista.

“A mí la gente que soba el lomo, que se acerca solo para decir que las cosas están bien o que anda con un discurso por delante y otro por detrás no me gusta nada, y por eso a mí me gusta que las cosas las digamos de frente; me gusta que conversemos con la verdad, me gusta que nos hagan críticas constructivas”, expresó.

“Y quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradamente y creo que desgraciadamente en la política lo hacemos muy poco, que tenemos que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto, porque en quien piensa distinto pueden haber un punto de vista que enriquezca el nuestro”, complementó.

Y advirtió que “acá nadie tiene una verdad absoluta y revelada. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar qué sea lo que pase”.

Fue en ese momento que interrumpió su discurso para responderle a un asistente del evento que lo increpó por la discusión por una nueva Constitución.

“Bueno y la Constitución se rechazó pues, al que lo pregunta, y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile”, respondió el jefe de Estado, recibiendo aplausos de los demás asistentes.

“Y también señor, déjeme decirle, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto, y también el pueblo el Chile decidió por una amplia mayoría tener una nueva Constitución, así es. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que propuso la Convención, pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente”, agregó de forma tajante Boric.

Luego, el jefe de Estado apuntó a la necesidad de “ser capaces de ponernos de acuerdo, porque no podemos esperar a que los problemas nos estallen en la cara”.

En esa línea, afirmó que “es posible caminar y mascar chicle” y reconoció que “si algo hemos entendido como gobierno es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás”.

La antesala del discurso del Presidente, sin embargo, había estado marcada por la intervención del presidente de Conapyme, Rafael Cumsille quien durante su alocución instaló el debate sobre la discusión constitucional.

–¿Ustedes están más preocupados de la Constitución o de la delincuencia?– preguntó en esa oportunidad Cumsille.

–¡De la delincuencia!– respondieron los asistentes.

Pero no quedó ahí, porque seguidamente el presidente de Conapyme le pidió a los presentes que habían manifestado estar preocupados por la crisis delictual “ponerse de pie”.

“Pero pónganse de pie los que están más preocupados por la delincuencia”, dijo, mientras las personas se levantaban de sus asientos y aplaudían, según el registro audiovisual dado a conocer por Mega.

El Presidente Gabriel Boric junto al presidente de Conapyme, Rafael Cumsille.

Monsalve: “Quienes piden respeto y convivencia tienen que dar el ejemplo”

Desde el Congreso Nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve abordó lo ocurrido en el encuentro organizado por Conapyme y aseguró que desde el gobierno buscan recuperar la “necesaria convivencia” para Chile.

“Hay distintos sectores del país que están buscando legítimamente, y el gobierno es parte de aquello, de recuperar niveles de convivencia, de recuperar niveles de respeto”, expresó.

“Cuando el Presidente de la República va a asistir a un encuentro de las pequeñas y medianas empresas va a un debate democrático legítimo a informar y también a escuchar, pero eso debe hacerse en un marco de respeto”, complementó Monsalve.

Así, manifestó que “quienes piden respeto y convivencia tienen que dar el ejemplo, y el gobierno está abocado a tratar de recuperar la necesaria convivencia que tiene que haber en el país en un marco de respeto”.

