SpaceX ofrecerá acceso satelital a Internet en los aviones

Starlink, el servicio de Internet satelital de SpaceX, estará disponible en los aviones al año que viene gracias a la conectividad ‘Starlink Aviation’. La compañía indica en su perfil de Twitter que ofrecerá velocidades de Internet de hasta 350 Mbps a cada aeronave equipada con ‘Aero Terminal’.

Las velocidades pueden variar dependiendo de la cantidad de pasajeros que usen Internet en cada vuelo, además, dichas conexiones estarán disponibles durante el despegue, aterrizaje y trayectoria con una latencia de tan solo 20 ms.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3

— SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022