“Teoría de las 12 Sofías” para descubrir a infieles

Las redes sociales tienen diversos usos como internautas en línea: anécdotas, bromas, quejas, e información de actualidad son compartidos y viralizados a golpe de “me gusta”, comentarios y reposteos.

Entre esos usos, también están las teorías conspirativas. Así lo hizo la usuaria @satumartino, quien se convirtió en tendencia al compartir una teoría que tiene una amiga para detectar hombres infieles.

Se llama “La Teoría de las 12 Sofías”, que consiste en escribir las letras “sof” en el buscador de seguidores de la cuenta de Instagram del chico de interés y “descartarlo automáticamente si sigue a más de 12 por gato e infiel”, escribió la usuaria, y cerró: “Si yo no me junto ni con una persona que pase un psicotécnico”.

"Sofias":

Por comentarios sobre un tweet de @sarumartino pic.twitter.com/h07DdQvzVR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 19, 2022

“La Teoría de las 12 Sofías” cosechó más de 12.000 likes y cientos de comentarios de usuarios, dando su opinión al respecto: “Si mi novio sigue a 12 justo, que hago lo descarto o no?”; “Mi novio también, y ni te pongas a ver las Martinas o Valentinas porque te morís”; “Hermanas uno sigue a 24 y el otro 23”; “No quiero ni entrar a ver a cuantas sigue por miedo”; “Mi novio sigue a 48 Sofías”, comentaron algunas usuarias con evidente preocupación.

“Interesante teoría”; “Le arruinó la vida a miles”; “Mejor no vamos a probar la teoría”; “Sigue 7… ¿le aviso que no siga más? No lo quiero dejar”, agregaron otras jóvenes. “Somos tantas que no queda hombre vivo”, escribió una “Sofía”.

Por el otro lado, varios varones se defendieron: “Sigo 9 contando mi profesora de literatura del colegio así que apto”; “Afortunadamente solo sigo a 11”; “No sigo a ninguna Sofía nenas. Soy el indicado”; “No las quiero enamorar, pero sigo a 7 Sofías…”.

