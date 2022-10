España | Apuesta por directores desconocidos en sus futuros proyectos

No es que el Universo Cinematográfico de Marvel se haya caracterizado siempre por tener un especial interés en la autoría de sus proyectos. El equipo de Kevin Feige mantiene una serie de normas para que el conjunto de películas y series de la compañía tengan cierto sentido en conjunto. Por eso y con la excepción de miradas como la de Sam Raimi en Doctor Strange en el multiverso de la locura o incluso James Gunn con Guardianes de la Galaxia, los títulos del UCM parecen cortados por el mismo patrón. Una despersonalización de la figura del director, convertido en realizador, es decir una persona que sin intervenir desde un punto de vista introspectivo sobre el papel, cumple con una narración básica.

Por otro lado, parece extraño que esa similitud entre largometrajes sea totalmente contraria al desarrollo de las series, donde sí que parece caber esa personalidad en productos de la talla de Wandavision o la reciente Abogaba Hulka. Pero si existe una viva prueba de que a La casa de las ideas ya no la interesa tener grandes nombres a los mandos de sus nuevas aventuras, tan sólo hay que echar un vistazo a sus futuras cintas. Y es que, quitando Guardianes de la galaxia Vol.3 con la que Gunn se despedirá de la franquicia y la Black Panther: Wakanda Forever de Ryan Coogler, el resto de las futuras acometidas superheroicas tienen al pie del cañón a absolutos desconocidos.

Comenzando por el final, encontramos que Vengadores: La dinastía de Kang tendrá de director a Destin Cretton, al que conocemos de haber dirigido la cinta origen de Shang Chi y la leyenda de los diez anillos. Si miramos el equipo técnico de Thunderbolts encontramos a Jake Schreir, un cineasta norteamericano que la última vez que dirigió un largometraje, fue en 2015 con Ciudades de papel. Desde entonces ha ido empalmando capítulos sueltos de series de televisión Lodge 49, Premisa o Nuevo sabor a cereza.

Julius Onah, quien ha dirigido la malograda The Cloverfield Paradox y Luce será el realizador de Capitán América: New World Order. La segunda parte de Capitana Marvel, titulada The Marvels corre a cargo de Nia DaCosta, directora que de momento, tan solo ha dirigido Little Woods y el remake de Candyman. De esta forma el panorama del futuro de Marvel queda en manos de manos inexpertas y de corta filmografía que además, no han manejado nunca grandes presupuestos. Un riesgo para la compañía, la cual no ha empezado tan bien como desearía su nueva ristra de largometrajes y series.