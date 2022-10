Perú | Congreso desaprueba la Cuenta General de la República

Con 70 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso desaprobó la Cuenta General de la República, correspondiente al año fiscal 2021, remitido por el Ejecutivo, tras la sustentación del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez, del dictamen que proponía su no aprobación.

El congresista Luna Gálvez señaló que la información contenida no era suficiente para llevar adelante las necesarias labores de control y fiscalización de la gestión pública, de evaluación de las metas gubernamentales, de planeamiento y toma de decisiones.

“En otras palabras, la Cuenta General no es clara, pertinente ni transparente, y es por ello que la comisión acordó, por mayoría, proponer ante ustedes la no aprobación de este informe”, indicó el parlamentario de Podemos Perú.

INCREMENTO DE DEUDA

Además, Luna Gálvez advirtió que, en el año 2021, la deuda pública se incrementó en 89,285 millones de soles; es decir, un23.8%.

Sin embargo, en la cuenta general 2021, la información presentada no resulta útil para realizar acciones de control de su uso”, recalcó.

Además, subrayó que este endeudamiento ha significado una serie de medidas que a la larga perjudican al Estado peruano.

“Para realizar una operación de endeudamiento se contrata a una empresa especializada que cobra una comisión y que muchas veces se emiten bonos, se cambian deudas de corto plazo por una de largo plazo, lo que implica el pago de mayores tasas de interés, en perjuicio del Estado, o como ocurrió en el periodo de análisis, se endeudó al país, cuando existían recursos disponibles”, explicó.

FALTA INFORMACIÓN

En la Cuenta General se ha observado que los estados de situación financiera de instituciones importantes como la Sunat o el Banco de la Nación no pudieron ser validados por los auditores.

“Y no sabemos si esos datos no los tienen o los están ocultando. Puede ser por ineficiencia u ocultamiento, pero cualquiera que sea el caso, son actos reprochables y sancionables. Y de esa forma no podemos aprobar esta cuenta”, sostuvo.

PETROPERÚ

Luna Gálvez destacó que en la Cuenta General no sea considerado los estados financieros y presupuestarios de Petroperú, pese a los cuestionamientos respecto a la gestión de esta empresa estatal en 2021.

“Un hecho preocupante es que los estados financieros y presupuestarios de Petroperú, no fueron integrados al dictamen de la cuenta general 2021. Lo que, desde todo punto de vista, afecta la representatividad de la cuenta general”, subrayó.

Finalmente, el titular de la Comisión de Presupuesto advirtió que los exámenes de auditoria financiera realizados por la Contraloría General de la República, concluyeron en dictámenes negativos o adversos, en entidades importantes como el INEI, la Universidad Nacional de la Frontera, la Municipalidad Provincial de Canas, entre otras.

Además, dijo, en los informes de auditoria financiera, la Contraloría emitió dictamen abstención de opinión en 23 entidades.