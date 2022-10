VIDEO Democracia China: Sacan a la fuerza antecesor de presidente Xi de congreso del partido comunista.

Hu Jintao, antecesor de Xi Jinping, obligado a salir a la fuerza del Congreso del Partido Comunista chino

La escena de este sábado en el XX Congreso del Partido Comunista chino (PCCh) ha dado la vuelta al mundo. Hu Jintao (2003-2013), antecesor de Xi, fue obligado a salir a la fuerza de la sala por un bedel que se acercó a su espalda y trató de levantarle de su asiento.

En un primer momento, el exmandatario se negó a abandonar su puesto en la presidencia junto a su predecesor, con el que cruzó unas breves palabras. Pero el líder chino se mostró impasivo a lo que sucedía e ignoró a su compañero de partido. Xi solo se limitó a mover la cabeza.

Stewards are manhandling Hu Jintao. Hu repeatedly resists, tries to sit again after being lifted to his feet. Tries to speak to #XiJinping & Li Keqiang.



Reporters were let into the hall minutes before this spectacle.



Ritual disgracing or caused by mere ill-health?… pic.twitter.com/n8YcRBHLB9