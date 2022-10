#Alerta Capturado en cámara de mercado, ladrón de influencer venezolano + VIDEO

El influencer venezolano, Fernando Andres, fue víctima de la delincuencia mientras grababa su nuevo material en la parroquia de Catia en Caracas, el pasado sábado 22 de octubre.

Fernando que genera contenido para Qlq esta comida sobre la movida gastronómica de Caracas, reveló que lo robaron cuando se “encontraba trabajando y alguien entró al local y agarro mi bolso con la mitad de mis equipos de grabación (mas de 2000 dólares) los que me conocen saben que vengo de no tener nada y esto es un golpe bajo”.

Además aprovecho la oportunidad para hacerle una solicitud a sus seguidores “Si saben quien es porfa háganme saber”, y aclaró que “esto pasó en Catia – Calle Argentina”.

Muchachos me acababan de robar, me encontraba trabajando y alguien entró al local y agarro mi bolso con la mitad de mis equipos de grabación (mas de 2000$) los que me conocen saben que vengo de no tener nada y esto es un golpe bajo.



Si saben quien es porfa háganme saber. pic.twitter.com/CEnJqtyEfR