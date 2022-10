España | «Aún tengo el susto en el cuerpo»

Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación tras su mágica carrera en Austin. El asturiano remontó desde la última posición hasta la séptima plaza después de sufrir un grave accidente que salvó de milagro y que le dejó el coche casi destrozado.

Salvó el accidente

«Tuvimos suerte con el primer Safety Car, que pusimos las amarillas y estábamos ya en el grupo de cabeza. Luego intenté cogerle el rebufo a Lance, me moví en el último momento para salirme, él también se movió en ese momento y fue un poco mala suerte. No nos entendimos muy bien. Y cuando estaba en el aire tenía un poco de miedo porque cuando te vas hacia las vallas exteriores pasan a indicar que haces 360 y puede ser peligroso. Cuando vi que aterrizaba en el asfalto pensé que se había roto todo el coche y tenía que abandonar. Cambiaron los neumáticos y me dijeron de seguir hasta el final. Faltaban 32 vueltas y pensé que no podíamos pero al final acabar séptimo parece increíble».

Remontada mágica

«Ha sido la mejor carrera del año seguramente. Y muy física también. Las últimas vueltas iba empujando como si fueran vueltas de crono y ha sido la mejor. Pero el susto todavía lo tengo en el cuerpo».

Susto tremendo

«Desde las últimas 20 vueltas iba pensando todavía en el accidente. Estoy contento de estar aquí hablando con vosotros porque podría estar en el Medical Center. Cuando estaba en el aire tenía un poco de miedo».