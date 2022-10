Carta Semanal Braulio Jatar/ Carabinera chilena en cárceles venezolanas/Interinato la última línea de defensa / Bolsonaro cruza a Lula   

Saludos lectores,

Les presento nuestra Carta Semanal de esta semana:

LA CARABINERA CHILENA EN LAS CÁRCELES VENEZOLANAS

Periodistas Estefani Carrasco R. y Patricia Torres B. victimas denunciantes

Esta semana el sistema judicial de Chile dictó sentencia condenatoria contra una funcionaria de carabineros, su policía nacional, por hacer lo que funciona como procedimiento oficial en las cárceles venezolanas.

En los países con altos estándares legales, el ciudadano es el bien jurídico protegido en la relación con el poder del Estado y sus funcionarios, por lo que la conducta de estos últimos son mas escrutadas, ya que siendo parte de la estructura política establecen su nivel institucional.

La funcionaria de los carabineros es condenada por aplicarle a dos mujeres lo que en las cárceles venezolanas, y lo sé de primera mano, se hace con cada una de ellas en todas las ocasiones en la que visitan a sus privados o privadas de libertad, dentro de los centros penitenciarios.

FRANCISCA ESTEFANÍA BENAVIDES VERA, nacida en Santiago, el 2 de octubre de 1995, de 26 años de edad y casada, fue acusada por otra mujer, la fiscal ERIKA ROMERO VELÁSQUEZ conforme a lo siguiente:

“El día 23 de Octubre de 2019, en horas de la noche, a eso de las 23:00 horas, las víctimas de iníciales P.C.T.B. y E.P.C.R. fueron fiscalizadas en la vía pública por personal de Carabineros, quienes, luego de verificar que carecían de salvoconducto para transitar en dicho horario por haberse decretado toque de queda desde las 22:00 horas a 05:00 horas, debido a que en dicha fecha se encontraba vigente Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la ciudad de Arica, son detenidas y llevadas a la Tercera Comisaría de esta ciudad”

“Una vez en el lugar, la imputada FRANCISCA ESTEFANIA BENAVIDES VERA, cabo 2do de Carabineros, quien se encontraba de servicio segunda guardia en dicha Comisaría, somete a las detenidas en horas de la noche, sin que fuera procedente aquello, a una revisión pormenorizada de sus vestimentas y cuerpos haciéndolas pasar de a una a un baño mal aseado, donde éstas deben entregar sus prendas de vestir, permaneciendo en ropa interior, posteriormente y luego de revisar la zona superior del cuerpo de las víctimas, las hace bajarse la ropa interior (calzones) solicitándoles que hagan una sentadilla de espaldas a la imputada, quedando expuesta a la vista de la imputada la zona anal y vaginal de ambas víctimas sin contacto corporal” (Cita de la sentencia del Tribunal de Juicio de Arica, Chile)

El “procedimiento” de la funcionaria chilena que la lleva a condena se resume en: 1.- Revisión de vestimentas y cuerpo 2.- Entrega de prendas de vestir quedando las detenidas en ropa interior 3.- Revisión de la parte superior de la victimas 4.- Les ordena bajarse la ropa interior y hacer sentadillas de espaldas a la funcionaria, quedando expuestas, a la vista de la agente la zona anal y vaginal de ambas víctimas.

Decenas de ONG en Venezuela relacionadas con las prisiones y miles de mujeres pueden atestiguar que el procedimiento que, para el poder judicial de Chile amerita una sanción penal, por el contrario en la república bolivariana es el sistema oficial para que las visitantes puedan tener acceso a los centros penitenciarios inclusive, siendo ciudadanas que no están ni tan siquiera bajo investigación, pero tienen que aceptar ser requisadas de la forma indicada.

El señor Nelson Mandela dice: “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”

La funcionaria fue condenada por el delito de apremio ilegítimo que supone conductas que “no alcanzan a constituir tortura, pero está pensado en castigo, sufrimiento, degradación y humillación de la víctima», señalan juristas chilenos consultados por el diario El Mercurio.

“Finalmente, conforme a las instrucciones que impartió la Institución Policial, vigente a la época, se encontraba estrictamente prohibido, por parte de la funcionaria Benavides Vera, que proceda a desnudar a las víctimas sujetas a su control y custodia», concluye la sentencia del juzgado chileno.

Tengo de buena voluntad, la intención de que los responsables de las cárceles venezolanas, se hagan de la presente sentencia y hagan todo lo necesario para cambiar un procedimiento que produce sufrimiento, degradación y humillación de mujeres que requieren respeto humano.

A continuación la sentencia

INTERINATO LA ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA DE LA OPOSICIÓN

El gobierno interino es la última línea de defensa de la oposición, es por eso que el presidente tiene que dedicarse a preservarlo, extrayendo su mandato de todo patrón de interferencia.

Sobre el gobierno interino hemos dicho que el Artículo 7 de nuestra Carta Magna señala: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

La encargaduría tiene un propósito claramente establecido en el primer aparte del artículo 233 cuando señala: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”

El ex alcalde Ramón Muchacho tiene seguidores (varios) que están suscritos a un servicio de resumen noticioso vía WhatsApp, y consultó entre los usuarios sobre la continuación del interinato:

“Varios amigos inteligentes y sensatos que viven en Venezuela me han dicho que “el gobierno interino no existe”, que “Guaidó es polvo cósmico”, y cosas así. Antenoche mientras diseñaba la encuesta pensaba que la defensa al gobierno interino no llegaría ni al 5% entre nuestros lectores.

Me equivoqué, dice Muchacho y agrega: ¿El gobierno interino debe cesar el próximo 5 de enero de 2023? No tan rápido: tan sólo 16% de los participantes apoyó esta opción. Más del 70% dijo apoyar que el G.I. se mantenga hasta que haya elecciones presidenciales libres, y en total 80% apoyó que su vigencia sea extendida más allá del próximo 5 de enero. Toda una sorpresa para mí”. Termina diciendo el ex jefe de la alcaldía de Chacao.

No participé en la consulta del ex acalde, pero estoy en el grupo de los que considera jurídica, política e históricamente la necesidad de preservar el gobierno interino por ser la última línea de defensa de la oposición, la principal carta de negociación y el que preserva la logicidad constitucional, ya que no se puede alegar que el gobierno de Maduro es ilegitimo sin que se produzca una respuesta constitucional al vacío de poder, y eso es exactamente lo que hace el gobierno interino conforme al artículo 233 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, también he dicho que el Presidente interino debe cumplir con la norma constitucional y desprenderse de toda otra aspiración distinta a llevar al país a unas elecciones libres y transparentes, aceptadas por los venezolanos y la comunidad internacional.

BOLSONARO CRUZA A LULA

La importante agencia Bloomberg sorprende a muchos al publicar una encuesta de la empresa «Futura Inteligencia» que coloca a Bolsonaro sobre Lula.

Advertimos a nuestros lectores de Reporte Confidencial que, aunque Futura Inteligencia fue de las que más cerca estuvo del resultado en la primera vuelta con un Bolsonaro con 40.5 % , también es cierto que un momento colocaba al actual presidente como ganador, lo que luego modificó hacia el final del proceso cuando le otorgaron a Lula un 43.6% cuando el realidad el ex presidente obtuvo un 48%, por lo que el antecedente evidencia una tendencia a sobrevalorar la tendencia a favor de Bolsonaro mientras, lógicamente, rebaja la del ex presidente.

Aclarado lo anterior presento el cable informativo de Blommberg de forma textual:

(Bloomberg) — Futura Inteligencia, una encuestadora que ha sido un caso atípico en las elecciones presidenciales de Brasil, pronostica que el titular Jair Bolsonaro ganará la segunda vuelta del 30 de octubre.

Se ve que el titular de derecha obtiene el 46,9% de los votos, frente al 46,5% de hace una semana, y supera al expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, que ahora tiene el 45,9%. Los movimientos cayeron dentro del margen de error de la encuesta de 2,2 puntos porcentuales.

Al eliminar las papeletas en blanco y nulas, Bolsonaro se lleva el 50,5% de los votos, frente al 49,5% de Lula, muestra la encuesta.

Desde esta Carta Semanal es obligante advertir que ciertamente todas las encuestadoras importantes vienen mostrando una caída de Lula en la intención de votos, pero lo mantienen por muy estrecho margen arriba.

No sabemos si las encuestadoras en Brasil luego de su pésimo desempeño, ha hecho alguno reajuste que permita, en esta oportunidad tenerlas como una fuente de medición más confiable.

Hasta la próxima,

Braulio Jatar Alonso