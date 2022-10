Catalogan a Lady Gaga como perfecta para el papel de Harley Quinn en The Joker 2

El director de fotografía de Joker: Folie a Deux explica la razón por la que Lady Gaga encajará perfectamente en la secuela como Harley Quinn.

El Director de Fotografía de Joker: Folie à Deux explica por qué Lady Gaga como Harley Quinn será la pareja perfecta para el personaje titular de Joaquin Phoenix. El Joker de Todd Phillips, estrenado en 2019, se convirtió en una de las películas más importantes del año, a pesar de las controversias que suscitó antes de su estreno. Protagonizada por Phoenix en el papel de Arthur Fleck, también conocido como el Príncipe Payaso del Crimen, Joker ofrecía una nueva visión del personaje de DC Comics con un estudio psicológico del descenso a la locura del villano clásico.

A pesar de funcionar bien como una sola entrega, Joker ha dado lugar a una próxima secuela, Folie à Deux. Las noticias sobre la secuela han demostrado que Phillips seguirá explorando nuevas posibilidades y giros del personaje en la próxima película, que se anunció como un musical y que estará protagonizada por Lady Gaga como Harley Quinn. El teaser tráiler de Joker 2 mostró que la película se inclinará por el romance de Arthur y Harley, posiblemente mostrando una nueva faceta de la infame pareja de DC. Aunque a muchos les sorprendió la elección de la popular músico y actriz para la película, la personalidad pública de Gaga, sus dotes interpretativas y su talento musical la convierten en una fuerte elección para el papel a los ojos de un miembro del equipo.

Durante una aparición en el podcast Behind the Screen de The Hollywood Reporter, el director de fotografía de Folie à Deux, Lawrence Sher, explicó las razones por las que Gaga brillará en el papel de Harley. Sher afirmó que Gaga «creará un tipo de magia similar a la que aportó Joaquín», insinuando otra actuación de ruptura en la franquicia. Consulta la cita completa de Sher a continuación:

«Ella va a encajar muy bien en esta película y creará un tipo de magia similar a la que Joaquín trajo por sí mismo. La combinación de los dos será exactamente lo que esperamos, lo cual es emocionante, y encontraremos magia cada día en el set. Con suerte, también tendremos un poco de locura. Nos gusta cuando hay un poco de caos».

