Confesión | En 2010 Trump sacó a Venezuela de las finalistas del Miss Universo

Recientemente la Miss Venezuela 2009, Marelisa Gibson, sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que no clasificó en el Miss Universo 2010, ya que hubo mano negra en la decisión

Así lo dio a conocer en la entrevista con el periodista Luis Olavarrieta en la que destapó la olla sobre su travesía dentro del concurso, luego de no clasificar en el Top 15 del concurso antes mencionado, momento que sigue vivo en su memoria ya que fue una decisión manipulada.

Durante la conversación con el corresponsal, la criolla reveló que la Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, le contó que el jurado la había escogido, pero la decisión de Donald Trump fue otra.

Y es que Trump decidió sacarla del grupo de las candidatas que fueron elegidas, ya que supuestamente varios países habían dicho que no iban a volver al gran slam, porque ya Venezuela había ganado dos veces consecutiva con Dayana Mendoza y Stefanía Fernández y si había una tercera vez con Marelisa Gibson no regresaban.

“Stefanía Fernández me contó que Trump decidió sacarme y dijo que Venezuela no va este año, me sacó diciendo que varios países han dicho que no quieren volver al Miss Universo porque Venezuela ha ganado ya dos veces y si gana una tercera vez no vuelven y, no puedo arriesgarme de esa manera”, expresó Gibson.

Con información de Revista Ronda