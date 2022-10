Pacientes oncológicos padecen en hospitales de Barcelona

Pacientes oncológicos del Anexo Pediátrico Rafael Tobías Guevara, perteneciente al Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona, tienen aproximadamente un mes sin recibir tratamiento por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS.

La falta de una dotación constante en este hospital infantil, ubicado al norte de Anzoátegui, obliga a los familiares a costear los insumos más básicos. Desde un catéter y macrogoteros, hasta una solución fisiológica, así lo aseguraron algunos padres con los que pudo conversar Noticias Todos Ahora.

Vender lo poco que tienen para «parir» los medicamentos y demás insumos básicos, es la única opción de estos padres. Quienes se muestran comprometidos con la batalla por la vida que libran sus hijos en este centro perteneciente al sistema público de salud.

«Ahorita no está llegando nada por el Seguro. A mi hija ahora le va a tocar un ciclo, con un tratamiento llamado actinomicina y ese tiene tiempo que no se encuentra. En una oportunidad me hicieron el favor en Colombia, se recogió y se compró. Pero ahora le toca otra vez y no tengo, mucho menos sé donde conseguirla», expresó una madre, quien pidió se reservara su identidad.

Servicios hospitalarios inoperativos incrementan el gasto de familiares de los pacientes oncológicos

En el caso de los niños que padecen Leucemia Linfática aguda (LLA), recluidos en este anexo pediátrico del Razetti, los padres deben hacer hasta lo imposible para comprar en droguerías bogotanas la Vancristina (26$) y mercaptopurina (12$). Medicamentos que son base del tratamiento, aunado al hecho de que la cantidad de estos varía de acuerdo al cuadro clínico de cada paciente.

Además de eso, la paralización de servicios como tomografía, rayos x y aspirado de médula ósea, obliga a que estos exámenes sean realizados de forma externa. Años atrás podían realizarse en el complejo hospitalario, ahora deban hacerse en centros privados. Lo que agrava aún más la situación económica de estas familias.

«Tengo que estar pidiendo para el tratamiento de mi hija, porque lo más caro es el aspirado de médula y el PL, pero más el aspirado, son 200$. Más 20$ el envío de la muestra a Caracas», dijo Desiree Noriega, madre de una niña con LLA.

Sin agua y con los aires acondicionados averiados

Las interrupciones en el servicio de agua potable y la falta de una adecuada climatización, forman parte del infortunio colectivo de estos pacientes oncológicos y familiares que hacen vida en el Rafael Tobías Guevara de Barcelona. En recorridos realizados por NTA en el complejo hospitalario Luis Razetti, se pudo apreciar como en algunas áreas internas hay botes de agua.. Mientras que irónicamente en el anexo pediátrico, los familiares de los pacientes deben cargar agua para el aseo personal, y limpieza de las habitaciones.

«Los baños están hecho un desastre, falta agua, hace falta arreglarlos, tienen los inodoros tapados. Y el calor horrible que hay aquí, es algo que los afecta. Porque la quimioterapia les sube la temperatura y con los aires dañados, esas criaturas sufren», dijo Yaquelín Rodríguez, madre de una niña de 6 años también con Leucemia Linfática Aguda.

Esperan por la atención gubernamental

La reactivación tanto de la dotación de insumos como de la distribución de medicamentos para estás patologías, sumado a la recuperación de las instalaciones y los servicios públicos, tiene un papel fundamental en la la lucha que libran contra el cáncer estos pequeños pacientes oncológicos.

Ellos y sus familiares solo esperan que a través del Ministerio de Salud (MPPS), el IVSS y el gobierno regional, pueda ser garantizado el tratamiento y se logre mejorar las condiciones de la estancia hospitalaria.

