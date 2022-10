Perú | Beder Camacho confirma que Castillo lidera red criminal

Castillo líder Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, admitió que el presidente Pedro Castillo encabeza una red criminal desde el Gobierno. Confesó haber ayudado a Bruno Pacheco, quien se ha acogido a la colaboración eficaz, a fugar llevándolo a Huaral, al norte de Lima. Indicó que el traslado lo realizó por pedido de Castillo Terrones. “Lo recojo de Villa María del Triunfo, y de ahí nos hemos venido a Huaral y me dice me quiero quedar, y por eso en mi declaración en la Fiscalía pido que revisen las cámaras del peaje”, agregó.

Beder Camacho detalló que Pacheco se trasladó en un vehículo de un amigo suyo que es policía. Así, Camacho admite el traslado de Bruno Pacheco fuera de Lima, una de las principales imputaciones en su contra, ya que para la Fiscalía él sería el operador de la presunta organización criminal que lideraría el mandatario Pedro Castillo.

En otro momento, el exfuncionario aceptó que lo narrado sobre el pedido expreso de Castillo de desaparecer los celulares de sus edecanes, para que no se encuentren evidencias de sus

posibles actos de corrupción relacionados a millonarias coimas en Petroperú, sí ocurrió y que hablará de ello ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

“Yo no puedo mentir al Ministerio Público, si yo miento, mañana estoy preso, y me convierto en cómplice, no puedo mentirle al MP”, aseveró.

Asimismo, reafirmó que un grupo de congresistas era manejado desde el Ejecutivo. De esta manera dejó en claro la existencia del denominado grupo ‘Los Niños’. De otro lado, las visitas del ex subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, a dos embajadas habrían sido para tramitar asilo político a favor de Lilia Paredes, esposa del mandatario Pedro Castillo. De acuerdo con el

portal Epicentro TV, las oficinas corresponden a los países de México y Venezuela, y las visitas a los días 18 y 19 de agosto del presente año. El medio remarca que Camacho, actualmente colaborador eficaz, habría hecho anteriormente el trámite para el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

