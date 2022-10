Google pondrá fin a Chrome para Windows 7 y 8.1 en enero

Google anunció que pondrá fin al soporte oficial de Chrome para Windows 7 y Windows 8.1 a principios de 2023, más concretamente el 7 de enero. Tras llegar esa fecha, los usuarios de esos sistemas operativos dejarán de recibir actualizaciones del navegador web, con todos los riesgos que eso supone a nivel de seguridad (y más tratándose de una aplicación que está permanentemente conectada a Internet).

Google explica que el fin del soporte de Chrome para Windows 7 y Windows 8.1 coincide con el fin del soporte extendido del primero y del estándar del segundo, así que el gigante del buscador recomienda encarecidamente migrar a una versión más reciente del sistema operativo de Microsoft, el cual apunta a ser principalmente Windows 10 viendo la gran cantidad de máquinas que no cumplen con los requisitos de Windows 11. Por otro lado, siempre está la posibilidad de migrar a Linux o a ChromeOS Flex, pero eso es ya otro tema.

Aquí la pregunta es si la corporación de Mountain View se mantendrá firme en su palabra, ya que con Windows XP decidió prolongar el soporte de Chrome hasta años después de que el sistema operativo llegara a su fin de ciclo. La razón era obvia: la gran cantidad de usuarios que todavía retenía a pesar de no tener soporte.

Entre unas empresas e instituciones que no migran a la velocidad que deberían y la fuerte cultura de resistencia al cambio que se ha instalado entre muchos usuarios de Windows, resulta muy común ver a personas utilizando una versión de dicho sistema que no tiene soporte. El hecho de que los desarrolladores de muchas aplicaciones no eliminen su soporte cuando toca no es más que otra forma de alimentar, justificar y perpetuar esa mala costumbre, por lo que obrar así por su parte está muy mal en la mayoría de las ocasiones (al menos cuando se trata de usuarios domésticos).

Veremos si Google mantiene su palabra hasta el final o si, conforme se vaya acercando la fecha límite, decide dar una prórroga a al menos una de las versiones de Windows que perderán próximamente el soporte de Chrome. La actualización o migración a un sistema operativo que cuente con soporte es altamente recomendable para mantener unos buenos niveles de seguridad.