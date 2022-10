EEUU | Fiscal de Arizona pide a votantes denunciar intimidación en buzones

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió este miércoles a los electores que se encuentren con personas o circunstancias intimidantes al depositar sus votos en los buzones denunciar a la policía local los hechos.

El llamado se da después de diversas denuncias sobre votantes que se encontraron con grupos y personas, algunas de ellas armadas y con equipo táctico, cuando depositaron sus votos de manera anticipada en los buzones electorales.

“Cualquier forma de intimidación de votantes es absolutamente inaceptable y no será tolerada”, dijo Brnovich en un comunicado.

La advertencia del fiscal republicano se da un día después de que Liga de Mujeres Votantes presentara una demanda federal en nombre del grupo Protect Democracy contra campañas e individuos que supuestamente “conspiran” para intimidar a los votantes en Arizona.

Any form of voter intimidation is absolutely unacceptable and will not be tolerated. I encourage Arizonans to contact local law enforcement and our office immediately if they feel threatened in any way. Here’s a link to file a complaint with us: https://t.co/e9rFhb09qF.

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) October 26, 2022