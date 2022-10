España | Los sevillanos y la exhumación de Queipo de Llano: «¿Pero quién es ese?»

La Hermandad de la Macarena de Sevilla ya ha reiterado su voluntad de «cumplir escrupulosamente» con la orden del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la exhumación de Gonzalo Queipo de Llano; pero, ¿qué opinan los sevillanos? ¿Qué piensan los vecinos de la Macarena? ¿Qué creen que hay que hacer a quienes realmente les afecta?

Curiosamente, el 100% de las personas a las que OKDIARIO Andalucía ha preguntado sobre la exhumación opinan o que les da exactamente igual, o que ni siquiera saben quién es ese señor, o directamente se muestran contrarios a sacar los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Pero poco importará eso a los socialistas.

Un joven sevillano aseguraba haberse enterado de que Queipo de Llano estaba enterrado en la Macarena por las últimas noticias, y no por saber quién es: «Me he enterado ahora de que está aquí enterrado y que le quieren sacar, pero no tengo ni idea. No creo que tengan que sacarlo, si lo enterraron ahí en su día…».

Otro hombre apuntaba en la misma dirección.»Yo creo que lo que es historia se tiene que quedar como está. Si ha estado siempre aquí no molesta a nadie», asegura a OKDIARIO Andalucía este vecino, que opina que «es electoralista, como todo lo que se está haciendo últimamente».

Otra mujer asegura que «no me parece bien». «Hay mucha gente pasando hambre, o que no puede pagar la luz… Y tienen que acudir a esas cosas antes», explica.

«¿Queipo de Llano? Ni idea de quién es», señala otro sevillano, a quien explicamos que es alguien cuyos restos quiere sacar Pedro Sánchez de la Macarena. «Yo es que esas cosas, ¿qué quieres que te diga? Igual que Franco. Yo lo tengo muy claro: no lo toques. ¿Me has entendido? O sea, ese ya no va a salir. Porque si levantaran un poquito la lápida se iba media España de aquí. Y hay una cosa que tú puedes levantar, bajar, subir… Pero la historia va a seguir estando ahí. Escrita», concluye.

Exhumación

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ya ha asegurado en una carta dirigida al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que darán cumplimiento de dicha Ley mediante la exhumación y posterior traslado de los restos de Queipo de Llano y del general Bohórquez.

En un comunicado, La Hermandad de la Macarena agradece la carta enviada por el Gobierno en relación a la aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática, «primera comunicación oficial que esta corporación recibe al respecto de este particular».

En este sentido, y «como ya venía haciendo», la hermandad destaca el hecho de que «trabaja en la ejecución de aquello que la nueva ley establece, y que se concreta en la citada misiva oficial de la Secretaría de Estado».

«En su afán por cumplir escrupulosamente la ley la Hermandad ya había realizado determinadas acciones para tal fin, que serán completadas a partir de ahora con las oportunas que se desprendan de esta comunicación de la Secretaría de Estado y que le permitan llevar a efecto lo legalmente establecido».

La notificación del Gobierno llega tras la aprobación por las Cortes y la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que ha entrado en vigor.

Según recoge la carta, «esta nueva norma pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana».

Así, exponen que desde 1951, los restos mortales del dirigente de la sublevación de 1936, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, reposan en la Basílica de la Esperanza Macarena. Y que también se hallan en el templo los restos mortales de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra.