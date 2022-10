Caterina Valentino confiesa que fue víctima de abuso infantil

La presentadora y actriz venezolana Caterina Valentino @caterinavalentino recordó este martes que fue víctima de abuso sexual infantil cuando veía clases de música, por lo que reiteró que se debe apoyar la campaña “Los niños no se tocan”, y pidió a los padres “estar atentos a personas cercanas a la familia”.

“Fui víctima de abuso sexual infantil cuando era una niña y las heridas quedan para toda la vida”, posteó Valentino en su perfil en Twitter @caterinav.

En ese sentido, agregó que “debemos gritar y unirnos como sociedad #LosNinosNoSeTocan denunciar y exigir todo el peso de la ley para estos delincuentes”.

“En Venezuela se ha activado una campaña viral ‘Los niños no se tocan’, y mi historia puede ayudar a padres, a tíos, a hermanos, a tomar previsiones. En mi caso era una niña e iba a clases de música, clases que se daban en un cuarto cerrado, y resulta que desde pequeña mi profesor de música abusó de mí y el abuso fue progresivo”, contó Valentino en una historia de Instagram.

“Hasta el 80% del abusador es una persona cercana a la familia”

La también empresaria recalcó que cuando escribió su libro, “con el que gracias a Dios pude ayudar a mucha gente, sobre todo a niñas de 15 años que se me acercaban cuando daba charlas, y me decían ‘gracias por contar mi historia a mí también me pasó’. Por eso llegué a la conclusión que hasta el 80% del abusador es una persona cercana a la familia”.

“Se debe estar atentos, sobre todo con las personas más cercanas a la familia. Cuento esto porque las noticias que hemos recibido en Venezuela estos días son alarmantes, y es alguien cercano a la familia. Cuiden a las chiquitas y chiquitos de la casa, cuiden a los niños porque esas heridas son para toda la vida. A los papás y familiares, atentos, vivimos en un mundo complicado y debemos cuidar a nuestros chiquitos”, concluyó Caterina Valentino

En las últimas horas la campaña “#LosNiñosNoSeTocan” ha salido a relucir en redes sociales y ha sido tema de conversación en las calles de Venezuela después que se conociera la violación y asesinato de una niña en el estado Carabobo, y luego la violación de seis niñas en Petare por parte de su propio abuelo. Desde PublinMagazine nos sumamos a la campaña contra el abuso infantil.

Con información de PublinMagazine.