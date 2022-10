EEUU | Latinas rompen récord de nominaciones a Cámara de Representantes

Un total de 36 latinas -20 demócratas y 16 republicanas- aspiran el próximo 8 de noviembre a un escaño en la Cámara de Representantes en Washington, un aumento del 12,5 % respecto al récord establecido en 2020, según un análisis del Center For Women And American Politics (CAWP).

Para 2020 las latinas habían alcanzado 32 nominaciones, y dos años después la cifra en la contienda final para un puesto en la Cámara es de 36, siendo las republicanas las que más contribuyeron a este incremento, destacó el análisis del centro de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey.

Kelly Dittmar, directora de investigación de CAWP, calificó además de «muy importante» el progreso en el número de latinas que entraron a las primarias (86) y de las que lograron estar en la boleta del 8 de noviembre.

La investigadora explicó que el aumento también refleja la diversidad de puntos de vista políticos de la comunidad latina.

«Los latinos no son un grupo homogéneo que vote por un solo partido», dijo, y puso de ejemplo la elección de Mayra Flores, quien gracias a su triunfo en los comicios especiales de junio pasado se convirtió en la primera congresista federal latina del Partido Republicano elegida por Texas.

For the first time, CAWP is releasing a full report on the status of Latinas in American politics as candidates and officeholders.

Read the full report, produced in partnership with @LatinasRep, here:https://t.co/taPfjPxxHN pic.twitter.com/tPxedndnMR

— CAWP (@CAWP_RU) October 26, 2022