El reencuentro de Viviana Gibelli con Daniel Sarcos que emocionó a sus seguidores

La presentadora venezolana Viviana Gibelli se encontró con Daniel Sarcos en la ciudad de Caracas y no pudieron evitar grabar un saludo para sus seguidores.

Cabe destacar que, recientemente Sarcos regresó a Venezuela y por ello visitó la ciudad de Caracas a la cual tenía 11 años sin ir. En este sentido, como por sorpresa de la vida, la animadora se encontró con su buen compañero en un restaurante de forma inesperada y le mostró al público su emoción por coincidir con su colega con el cual trabajó en el programa de telerralidad de la cadena Venevisión, La Guerra de los Sexos.

Asimismo, Gibelli comentó «Yo vengo caminando por este restaurante precioso y de repente me detengo aquí y digo, wow este tipo me es familiar, es Daniel. Yo me entusiasme y dije: Este es el hombre. Miren esta parejita, les trae buenos recuerdos verdad, les suena familiar, ya no peleamos y que aburridos estamos. Hay retomar esas peleas, así sea por aquí».

Efectivamente, los usuarios en redes sociales no pudieron contener la emoción de ver a ambos animadores juntos como en los viejos tiempos, recordando cuando ambos estuvieron en La Guerra de los sexos durante una década, desde el 2000 hasta el 2010. Por último, usuarios agregaron en los comentarios «Que maravilla de reencuentro», «Unas de las parejas mas divertidas de la Tv. Años viendolos»,» Los mejores recuerdos de una muy buena época en la tv venezolana, que bonitos verlos juntos asi sea en un video».

Síguenos en nuestro Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora