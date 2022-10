Diputados DC ratifican que no votarán por Cariola para presidenta de la Cámara tras no quedar conformes con respuesta del PC por querella contra Micco

El apoyo falangista había estado en duda durante las últimas semanas y estaba supeditado a que el PC tomara distancia de las querellas presentadas en contra del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien es exmilitante de la DC.

Así, y con el fin de salvar la postulación de Cariola, es que el PC hizo llegar una carta a la bancada demócrata cristiana para resolver sus inquietudes y conseguir que respaldaran a la comunista. Sin embargo, la misiva no dejó conforme a ningún integrante de la falange.

La respuesta enviada por los comunistas, a la que accedió La Tercera, señalaba que “el Partido Comunista de Chile declara que no es parte de la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado y la Coordinadora de Víctimas de a perdigones que de manera autónoma han presentado contra el señor Sergio Micco”.

Dicha declaración no dejó conforme a los parlamentarios de la falange: “Hemos concluido de manera unánime que el texto propuesto no satisface lo que hemos solicitado. El texto sólo se remite a decir que el Partido Comunista no presentó la querella, algo que todos sabíamos, pero no responde a la petición clara que hemos formulado en reuniones conjuntas con las demás fuerzas políticas y de manera pública, de rechazar esa acción judicial”, indicaron los diputados DC mediante un comunicado.

