Elon Musk se convierte en el dueño de Twitter

Elon Musk ya está ejerciendo como dueño de Twitter. El hombre más rico del mundo ha completado este jueves la compra de la red social por 44.000 millones de dólares (una cifra similar en euros), aunque no ha habido un anuncio oficial por ahora. Eso sí, en sus primeras horas en el cargo, ya ha despedido a sus principales directivos; entre ellos, el consejero delegado, Parag Agrawal, según han adelantado medios como The New York Times o The Washington Post. La cotización de la compañía en la Bolsa de Nueva York ya se ha suspendido y está previsto que se reúna con toda la plantilla a lo largo del día de hoy.

El despido de Agrawal —que será indemnizado con un pago de entre 44 y 60 millones de dólares— no ha sido el único, pero sí el más previsible dada su pésima relación con Musk desde el inicio de la compra. Además, el nuevo dueño de Twitter también ha decidido cortar cabezas en los departamentos financiero, jurídico y de atención al client, destituyendo a sus máximos responsables, Ned Segal, Vijaya Gadde y Sarah Personette, respectivamente. «El pájaro ha sido liberado», ha escrito al poco de conocerse la noticia. «En Europa, el pájaro volará bajo nuestras reglas», le ha respondido Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior.