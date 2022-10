España | “La guerra jamás va a destruir la cultura”

El Rey Felipe VI ha asegurado este viernes que el conflicto bélico de Ucrania representa “un gran fracaso para la humanidad”, al tiempo que ha lamentado el enorme daño que está causando, pero ha proclamado que “la guerra jamás va a destruir la cultura”, como tampoco “la libertad y la dignidad de los seres humanos”.

La defensa de la paz en Ucrania y el llamamiento a preservar la unidad de Europa han centrado buena parte del discurso de Felipe VI en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La heredera de la corona, Leonor de Borbón, ha reconocido que «la situación actual no es fácil» y por ello la mejor manera que tienen los jóvenes como ella de progresar es «mantener el entusiasmo por conocer» y por seguir aprendiendo de personas como los galardonados este año.

En su discurso con motivo de la entrega de los galardones en su nombre en el Teatro Campoamor de Oviedo, la Princesa Leonor se ha mostrado «feliz» de poder regresar a Asturias y de poder «escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados» quienes, ha incidido, hacen «sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien».

Los Premios Princesa de Asturias, ha dicho la hija mayor de los Reyes, «demuestran que el trabajo excelente, el esfuerzo constante y el sentido de la responsabilidad tienen grandes resultados», al tiempo que ha reconocido que a tres días de su 17 cumpleaños descubrir la obra y la labor de los galardonados le ayuda a «entender mejor el mundo que nos rodea».

«Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo», ha señalado. «He leído sobre cada uno de ellos y me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente», ha asegurado, en la que ha sido su cuarta intervención en esta ceremonia.

Entre los galardornados en esta edición están el dramaturgo Juan Mayorga, la ex regatista y emprendedora social británica Ellen MacArthur, el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma o el periodista polaco polaco Adam Michinik.

También han sido premiadas en un homenaje al flamenco: la cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés, galardonadas con el Premio Princesa de las Artes. También han sido reconocidos el arquitecto japonés Shigeru Ban y el Equipo Olímpico de Refugiados.