España | Sainz acelera en México

Carlos Sainz arranca con fuerza el GP de Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto madrileño marcó el segundo mejor tiempo del día en los entrenamientos libres después de marcar el mejor tiempo en la primera manga. El de Ferrari fue octavo en un segunda sesión que lideró Russell y salió de la pista con el tercer mejor tiempo del día. Alonso fue sexto y undécimo. Leclerc estrelló otro Ferrari.

Después de realizar una carrera mágica y tras conocer que la FIA rectificara le dejara sin sanción, Fernando Alonso tiene claro cual es el objetivo de este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez: remontar los siete puntos de diferencia que le separan de Esteban Ocon en el Mundial. El piloto asturiano marcó el sexto mejor tiempo en la primera sesión sólo estando por detrás de los mejores y Hamilton. En la segunda fue undécimo.

La segunda sesión de los libres del GP de México estuvieron marcados por el aparatoso accidente de Leclerc que obligó a sacar la bandera roja en la pista. El piloto monegasco cuajó el séptimo mejor tiempo de los segundos libres mientras que Sainz fue octavo. El madrileño marcó el segundo mejor tiempo de todo el día en México.

Carlos Sainz fue el que marcó el mejor tiempo en la primera sesión de libres. El piloto español consiguió ser más rápido que su compañero Leclerc en unos primeros entrenamientos en los que Alonso fue el sexto más rápido. El bicampeón del mundo sólo fue superado por los cuatro coches más fuertes y Hamilton.

