Horóscopo del 28 de octubre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 28 de octubre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

ARIES

Momento de salir de la rutina y buscar a toda costa hacer todo lo que deseas, no hagas planes, que los mejores momentos se crean de la espontaneidad y de la sorpresa. Puedes tomar los consejos anteriores para aplicarlos en tu relación de pareja. El orden es la primera cosa que te puede ayudar a salir adelante, si tienes todo arreglado en tu vida exterior, al interior de ti todo andará de un mood muy relajado donde todo fluya.

TAURO

Tu estilo de vida muchas veces no te permite llevar un régimen alimenticio que te nutra, por lo que siempre recurres a comidas rápidas, este tipo de alimentos son los que más daño te hace. Trata de salir de la rutina y procura comer mejor, notarás grandes cambios en tu salud. En los últimos días la carga de trabajo ha sido mucha, por lo que has pensado en tirar la toalla, eso no va contigo y a pesar del cansancio deberás resistir y salir adelante.

GÉMINIS

Hay cosas que no han expresado en su relación y la forma correcta es hablar todo sino de lo contrario solo se guardan cierto rencor, este viernes pinta muy bien para que hablen de todo aquello que se han guardado. La falsa humildad es lo peor que puede tener una persona, en ti se te da muy bien, pero lo ideal es que dejes de lado esa actitud, procura demostrar realmente quién eres.

CÁNCER

Los deslices no son buenos, ni mucho menos cuando estás en un régimen en el que buscas el mayor bienestar para tu cuerpo, trata de seguir con ese estilo de vida que has adoptado para que veas mejores resultados en tu salud y bienestar. En relación de pareja ambos han demandado atención y para esto es recomendable que pase un tiempo a solas y se dejen llevar por la ocasión.

LEO

Algunas situaciones complicadas se podrían hacer presentes para poner a prueba tu paciencia, ten en mente que esto puede aparecer en tu relación con tu pareja o un reunión que pudieses llegar a tener este día. La ansiedad es algo que se te ha presentado mucho estos días, para hacerle frente puedes buscar ayuda en un amigo peludo como tu mascota, o sino tienes, puedes visitar a tus amigos que tienen para que te ayuden a relajarte un poco.

VIRGO

Día para disminuir las brechas que se han presentado entre tu pareja y tú, están en un muy buen momento para evitar que se hagan más grandes; quiten de su camino todo aquello que se interponga entre ustedes y su amor. No hay mejor manera de sacar las cosas que se llevan dentro que con una buena plática, recuerda que todo eso muchas veces puede llegar a pesar y lastimar, recurre a tus amigos y familia para expresar todo.

LIBRA

En la relación que te encuentras actualmente es prioridad que cada uno ponga sobre la mesa los alcances que puede tener cada uno y lo que pueden aportar, esto tiene que ver más que nada con el tema del dinero. Lo anterior tiene que ver con algunas cuestiones económicas que se te presentan debido a algunas pérdidas y cambio en el trabajo; en caso de que veas que no hay resultados, es buena idea dar la vuelta y ver qué es lo que está fallando.

ESCORPIO

Hasta este momento has logrado tener varias cosas en cuestiones profesionales, por lo que los astros te dicen que es momento de dar un paso más e ir en búsqueda de nuevas oportunidades que te permitan crecer mucho más. Algo se te presentará este día, no tengas miedo en tomarlo y aceptarlo en tu vida. Sin lugar a dudas trata de ser una mejor persona, con tu potencial tienes todo para lograr todo lo que te propongas.

SAGITARIO

Este día aprenderás que en el amor no hay guía ni nada que te indique el camino que debes de tomar, recuerda que una relación se construye con lo que cada uno puede aportar, con lo que ustedes crean que es el amor. Para prevenir algunas crisis en tu salud, prevenir es algo que puedes hacer, este debe ser de manera cotidiana, de ahora en adelante procura dejar de lado cualquier pretexto.

CAPRICORNIO

Eres una persona muy experta en ciertas cosas si de trabajo hablamos, pero hay veces en que exageras tus habilidades y se hacen presentes las falsas modestias, es muy importante dejar de lado este tipo de ideales y pensamientos. No olvides que cada día es una oportunidad para empezar desde cero, si fallaste en algo el día anterior puedes retomarlo para hacerlo de mejor manera.

ACUARIO

De ahora en adelante procura tener un cambio en tu actitud de mejor forma podrás llevar tus relaciones personales, solo ten siempre presente que todo aquello que dijiste tiene consecuencias y debes buscar como arreglar aquello que dañaste. La cobardía nunca te va a dejar nada bueno, es momento de probar lo que vales y demostrar de lo que eres capaz en ese trabajo; tú vales mucho no dejes que los demás te hagan menos.

PISCIS

En el amor habrá días que te dejarán muchos aprendizajes, toma nota de todo aquello que haga vibrar cada rincón de tu cuerpo. Siempre debe existir un balance entre tu cuerpo y tu mente, de esta forma, puedes llegar a un nuevo nivel de bienestar para que todo en tu persona vibre de manera correcta.