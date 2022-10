Hugh Jackman explicó por qué aceptó volver como Wolverine

Aunque por ahora no hay muchos detalles sobre lo que mostrará la película, puede que Deadpool 3 sea una de las entregas más esperadas de Marvel Studios para los próximos años. Después de todo, aquella cinta protagonizada por Ryan Reynolds no solo será la primera entrega Categoría R del MCU, sino que también contará con el regreso de Hugh Jackman como Wolverine.

El retorno de Jackman como el famoso mutante fue anunciado mediante un video protagonizado por él y Reynolds, pero ahora el actor se refirió a su nueva incursión como Wolverine mediante una conversación con Variety. Inicialmente el actor había negado su retorno como Wolverine en la conversación con Variety, pero eventualmente después del anuncio contó cómo llegó a esa decisión.

Ante todo Jackman argumentó que desde que vio la primera película de Deadpool en 2016 anhelaba una reunión entre Wade Wilson y Logan. No obstante, no estaba listo para embarcarse en una apuesta de ese tipo. “Fui a una proyección de «Deadpool». Estuve 20 minutos y dije: ‘¡Ah, mal… sea!’ Todo lo que seguía viendo en mi cabeza era ‘48 horas’ con Nick Nolte y Eddie Murphy. Así que se ha estado gestando durante mucho tiempo. Solo me tomó más tiempo llegar aquí”, señaló Jackman.

En ese sentido, mientras Jackman sostiene que su retiro inicial como Wolverine fue sincero, eventualmente en un reciente viaje a la playa en agosto de esta año cambió de parecer y decidió responder a las peticiones que Reynolds realizaba “a diario” para una película de Wolverine y Deadpool.

Con información de La Patilla