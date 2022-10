La UE prohibirá la venta de vehículos nuevos a combustión a partir de 2035

Los negociadores del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo (los Estados miembros de la UE) y la Comisión Europea, alcanzaron este jueves un acuerdo preliminar para prohibir la venta de automóviles y camionetas nuevas con motor de combustión a partir de 2035.

“A la espera de una adopción formal, los colegisladores acordaron el objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 55% para automóviles nuevos y del 50% para furgonetas nuevas para 2030 en comparación con los niveles de 2021 y del 100% para turismos y furgonetas nuevos para 2035″, informó el Consejo Europeo en un comunicado.

Se trata de la primera parte legislativa del paquete “Fit for 55” para descarbonizar la UE en 2050 que se aprueba.

El proyecto de ley constituye “una decisión histórica de la UE para el clima, que confirma definitivamente el objetivo del 100% de vehículos cero emisiones en 2035, con etapas intermedias en 2025 y 2030″, tuiteó el eurodiputado francés Pascal Canfin, presidente de la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo.

We just finished negotiations on CO2 standards for cars. Historic 🇪🇺 decision for climate that definitively confirms the goal of 100% zero-emission vehicles by 2035 with intermediate steps in 2025 and 2030. (1/2)

— Pascal Canfin (@pcanfin) October 27, 2022